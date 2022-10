Hat sich Madonna geoutet?

Heute, 15:02h,

Die 64-jährige Popikone Madonna hat am Sonntag ein nur fünfsekündiges Video auf Tiktok veröffentlicht, in dem sie sich offenbar als lesbisch outet – allerdings vermuten viele, dass es sich dabei nur um eine Performance handelt.



In dem Video präsentiert sich Madonna mit einer pinken Unterhose, dazu die Aufschrift: "If I miss, I'm Gay!" Sie versucht dann, das Kleidungsstück in einen Mülleimer zu werfen, verfehlt diesen aber mit großen Abstand. Danach wendet sich die Sängerin mit der Hand in der Hüfte neckisch von der Kamera ab und das Video endet.



Weniger als einen Tag nach der Veröffentlichung des Videos ist es bereits 14.000 Mal kommentiert worden – viele der Fans zeigten sich dabei verwirrt. Das Video hat bereits mehr als 16 Millionen Ansichten. Vorherige Videos von Madonna brachten es dagegen meist auf ungefähr eine Million Views. Die Sängerin hat seither nichts Neues veröffentlicht oder ihr Video kommentiert.

Frühere Andeutung über Bisexualität

Madonna war bislang zwei Mal mit Männern verheiratet – mit Schauspieler Sean Penn von 1985 bis 1989 und mit Regisseur Guy Ritchie von 2000 bis 2018. Sie hat sechs Kinder, davon vier adoptierte. 1990 deutete sie in einem Promo-Interview für ihr Musikvideo "Justify My Love" an, bisexuell zu sein: "Ich denke, jeder hat eine bisexuelle Natur. Das ist meine Theorie. Ich könnte auch falsch liegen", sagte sie damals.



Seit Jahrzehnten hat sich die Sängerin immer wieder für LGBTI-Rechte engagiert. So verstieß sie 2012 bei einem Konzert im russischen St. Petersburg vorsätzlich gegen das Gesetz gegen "Homo-Propaganda" (queer.de berichtete). 2020 sagte sie, dass sie eine Millionenstrafe dafür nie gezahlt habe (queer.de berichtete).



Zudem spielte Madonna immer wieder mit gleichgeschlechtlicher Thematik – legendär ist etwa der Kuss zwischen ihr und Britney Spears sowie Christina Aguilera bei den MTV Video Music Awards 2003. In ihrem neuen Video, einem Remix ihres Erfolgssongs "Hung Up" aus dem Jahr 2005, küsst sie außerdem die fast 40 Jahre jüngere bisexuelle Rapperin Tokischa.

Allerdings tat sich die "Like A Virgin"-Interpretin zuletzt auch mit queerfeindlichen Kräften zusammen. Vor zwei Jahren verbreitete sie etwa ein irreführendes Video über Corona von der bekannten queerfeindlichen Ärztin Stella Immanuel, die Homosexualität als "Agenda des Teufels" ansieht (queer.de berichtete). Letztes Jahr stellte sie sich auch hinter den umstrittenen Komiker Dave Chapelle, der immer wieder Stimmung gegen Homosexuelle und trans Menschen macht (queer.de berichtete). (cw)