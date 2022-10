Deutscher Musical Theater Preis für Johannes Kram

Heute, 06:27h, noch kein Kommentar

Große Ehre für den Buchautor, Nollendorfblogger und QUEERKRAM-Podcaster Johannes Kram: Der LGBTI-Aktivist erhielt für seine "Operette für zwei schwule Tenöre" den Deutschen Musical Theater Preis 2022 in der Kategorie "Beste Liedtexte". Die Gewinner*innen wurden am Montagabend bei einer Gala im "Schmidts Tivoli" in Hamburg bekanntgegeben.



In der "Operette für zwei schwule Tenöre", die vor einem Jahr im Berliner BKA-Theater uraufgeführt wurde, geht es um ein Männerpaar, dessen Beziehungskrise in 16 Songs Revue passiert. Johannes Kram schrieb die Texte, Florian Ludewig sorgte für die Musik. Das Werk gilt als erste Operette der Welt mit queerer Haupthandlung. Das Stück, das auch für das "Beste Buch" nominiert war, enthält unter anderem die Songs "Liebeslied von Mann zu Mann" und "Ich steh total auf Jens Riewa".

Insgesamt zeichnete die Deutsche Musical Akademie herausragende deutschsprachige Musicalproduktionen aus der Spielzeit 2021/2022 in 14 Kategorien aus (Übersicht aller Preisträger*innen).

Vier Preise für "Ku'damm 56"

Der Hauptpreis ging an das Musical "Ku'damm 56", das im Berliner Theater des Westens zu sehen ist. Die Musik und Texte stammen dabei von Rosenstolz-Frontmann Peter Plate und seinem früheren Lebenspartner Ulf Leo Sommer. Die beiden fungierten auch als Produzenten.



"Ku'damm 56" beruht auf der gleichnamigen ZDF-Serie und erzählt von Wirtschaftswunder und Rebellion, Unterdrückung und Emanzipation in der jungen Bundesrepublik – auch die Homosexuellenverfolgung wird thematisiert. Das Musical setzte sich beim Deutschen Musical Theater Preis auch in den Kategorien "Beste Komposition", "Beste Darstellerin in einer Hauptrolle" (Katja Uhlig) und "Bester Darsteller in einer Nebenrolle" (David Nádvornik) durch.



Als "Bester Darsteller in einer Hauptrolle" wurde zudem Michael Ophelders im queeren Stück "Brigitte Bordeaux" ausgezeichnet. In der Eigenproduktion der Burgfestspiele Mayen eröffnet das Familienoberhaupt eines Weinguts seinem Dorf, von nun an als Frau leben zu wollen.





Der Deutsche Musical Theater Preis ist einer der wichtigsten Bühnenpreise Deutschlands und die einzige Auszeichnung für deutschsprachige Musicals, die von Profis an Profis verliehen wird. Nominiert waren Musical-Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. (pm/mize)