Cinemien und Cineplex laden zur monatlichen "Pride Night"

Heute, 12:58h, noch kein Kommentar

Der Filmverleih Cinemien und die Cineplex-Gruppe haben am Dienstag anlässlich des Coming-out-Tages angekündigt, dass sie das queere Kino fortan mit einer monatlichen "Pride-Night" in mehr als 25 Cineplex-Kinos deutschlandweit feiern wollen.



Ab dem 21. November 2022 zeigt Cineplex jeden dritten Montag im Monat einen neuen queeren Film oder bringt preisgekrönte und beliebte LGBTI-Klassiker zurück auf die große Leinwand. Die Reihe erfolgt in Zusammenarbeit mit dem queeren Fernsehsender OUTtv Deutschland und dem Filmverleih Cinemien und seiner Tochter Pro-Fun Media. Ein ähnliches Konzept verfolgt der Filmverleih Salzgeber seit vielen Jahren mit seiner "queerfilmnacht".

"Mascarpone" macht den Anfang

Der erste Film, der bei der "Pride Night" am 21. November 2022 zu sehen sein wird, ist das schwule Romantikdrama "Mascarpone" (Filmkritik von queer.de). Ein Film über den 30-jährigen Antonio, der eigentlich mitten im Leben steht. Als seine langjährige Beziehung zerbricht, ist es, als würde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen. Doch seine Leidenschaft zum Backen führt ihn auch zur Neuentdeckung der Liebe.



Für die kommenden Veranstaltungen kündigte Cinemien mehrere Uraufführungen an: "Von der biografischen Geschichte von Cristina La Veneno, einem einzigartigen Film über ihr Leben als erste berühmte spanische Transgender-Ikone und TV-Persönlichkeit, bis hin zur israelischen Liebesgeschichte 'Two', in der die beiden Frauen Omer und Bar unsterblich ineinander verliebt sind und es kaum erwarten können, eine Familie zu gründen: die 'Cineplex Pride Nights' werden zu den diversesten Filmabenden überhaupt", heißt es in einer Pressemitteilung des Verleihs.

Bei der Premiere gibt es kostenlosen Sekt

"Es ist überaus wichtig, dass LGBTQI+ Geschichten im Kino erzählt werden. Von der Romanze bis zum Drama, vom Roadmovie bis zur Komödie – die Darstellung der Vielfalt der Community inmitten unserer gesamten Gesellschaft ist wichtiger denn je", erklärte Cinemien-Geschäftsführer Ian van der Putten. "Es ist ein wunderbares Gefühl für die Community, sich selbst auf der großen Leinwand vertreten zu fühlen und landesweit sichtbar zu sein."



Bei der ersten "Pride Night" wollen Cinemien und Cineplex alle Besucher*innen mit einem kostenlosen Glas Sekt begrüßen. Kinokarten sollen ab Dienstag online unter cineplex.de/pridenight gebucht werden können. (cw/ots)