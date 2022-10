Kölner nach homophobem Übergriff im Krankenhaus

Heute, 09:47h,

In Köln ist es am Wochenende zu einem homosexuellenfeindlichen Übergriff gekommen. Wie der "Kölner Stadtanzeiger" (Bezahlartikel) berichtet, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor einem Imbiss an der Ecke Richard-Wagner-Straße / Ecke Engelbertstraße. Drei Jugendliche hätten die je 26-jährigen Mirxan K. und Leo N. homophob beleidigt. "Na, ihr Schwuchteln?", hätte einer gesagt. Es sei zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Wenig später habe einer der Teenager zugeschlagen. Dabei habe sich Mirxan K. mehrere Knochen im Bereich von Schienbein und Ferse gebrochen.



Der Angreifer wird als 17- bis 18-Jähriger mit blondgelockten Haaren beschrieben. Er sei schmal und mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Dazu habe er eine schwarze Umhängetasche der Marke Carhartt bei sich gehabt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.

K. fühlt sich in Köln nicht sicher

K. befindet sich nach dem Angriff noch immer im Krankenhaus. Im Laufe der Woche muss er zum zweiten Mal operiert werden. Er und sein Freund hätten bereits vor der Attacke das Gefühl gehabt, sich als schwules Paar in der "eigentlich ja toleranten" Domstadt nicht sicher fühlen zu können. Mehrfach seien sie wegen seiner sexuellen Orientierung beschimpft worden. So habe ein vorbeifahrender Autofahrer vor einigen Wochen K. "Du schwuler Hurensohn" zugerufen.



Köln hatte erst kürzlich mit Ulf Willuhn eine "LSBTI-Ansprechperson" bei der Staatsanwaltschaft Köln eingeführt (queer.de berichtete). Sein Ziel sei es, das Vertrauen der queeren Bevölkerung in die Behörden zu erhöhen.



Die Kölner Polizei ist in den letzten Jahren negativ aufgefallen: 2016 misshandelten Polizisten den CSD-Besucher Sven W. (queer.de berichtete). Die Staatsanwaltschaft verfolgte das Opfer dann jahrelang mit Gerichtsverfahren, ließ die Polizeischläger aber unbehelligt (queer.de berichtete). Sven W. erhielt schließlich letztes Jahr – fünf Jahre nach der Tat – ein Schmerzensgeld in Höhe von 15.000 Euro (queer.de berichtete). (dk)