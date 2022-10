Erste "Schule der Vielfalt" in den neuen Bundesländern

Auch das Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium ist bei "Schule der Vielfalt" dabei (Bild: RosaLinde Leipzig e.V.)

Am kommenden Samstag wird die Leipziger Anton-Philipp-Reclam-Schule ins Bundesnetzwerk "Schule der Vielfalt" aufgenommen. Damit will das Gymnasium Offenheit und Wertschätzung gegenüber unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und Geschlechtlichkeiten demonstrieren. Redebeiträge und feierliche Schildübergabe erfolgen im Rahmen der Feierstunde zu "30 Jahre Reclam" ab 9 Uhr in der Aula der Schule.



"Bereits vor über vier Jahren begann die Zusammenarbeit mit dem RosaLinde Leipzig e.V.", berichtet die verantwortliche Lehrerin Monika Schulze, die in ihrer Funktion als Beratungslehrerin mitunter persönliche Einblicke in die Lebenswelt und Nöte ihrer Schüler*innen erhält. "Fragen zum Coming-out und den damit einhergehenden Belastungen haben in den letzten Jahren zugenommen. Vor allem transgeschlechtliche Jugendliche brauchen unsere Unterstützung und professionelle Begleitung. Als Schule stehen wir da immer wieder vor großen Herausforderungen."



2018 half die Lehrerin dabei, die erste Regenbogen-AG in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) zu gründen. Hierbei handelt es sich um ein Nachmittagsangebot, das sich Themen rund um sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten widmet. Es ist offen für alle interessierten Schüler*innen, soll aber gleichzeitig einen Schutzraum für diejenigen bieten, die sich im Coming-out befinden und sich z.B. als schwul, lesbisch, pansexuell oder trans begreifen. "Die AG heißt bei uns 'LGBTQ+ & Allies' und ist sehr aktiv: Sie hat sowohl im Kollegium als auch unter den Schüler*innen eine thematische Online-Befragung durchgeführt, die Ergebnisse aufbereitet und schulintern veröffentlicht. Außerdem fand bereits Ende 2019 eine Stolpersteinverlegung für einen im Nationalsozialismus nach Paragraf 175 verfolgten schwulen Mann statt. Das jüngste Projekt bestand in der Einführung von zwei geschlechtsneutralen Toiletten", so die Französisch- und Geografielehrerin.



"Die AG ist eines von mehreren Kriterien, das Schulen erfüllen müssen, um Projektschule zu werden", erklärt Projektleiter Adam Williams von der queeren Organisation RosaLinde Leipzig. Er koordiniert das Angebot seit vergangenem Sommer. Die Schulen müssen außerdem regelmäßig Workshops für die Schüler*innen und für das Kollegium durchführen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass es eine Ansprechperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gibt, die Schulkonferenz positiv über das Vorhaben entscheidet und die Schule eine Selbstverpflichtung unterschreibt. "So wollen wir sicherstellen, dass der Titel 'Schule der Vielfalt' auch mit Leben gefüllt wird und Schulen sich tatsächlich auf den Weg machen, dauerhaft queerfreundlicher zu werden."

Verbessertes Schulklima durch "Normalisierung queerer Themen"

Schüler*innen, die ein Coming-out durchlaufen, würden nämlich unter Belastungen leiden, die sowohl ihre mentale Gesundheit als auch ihre schulische Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können. "Unsere Projektschulen versuchen, dem etwas entgegen zu setzen, indem sie durch die Normalisierung queerer Themen das Schulklima verbessern, eine angenehmere Lernatmosphäre schaffen und damit letztendlich auch für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen", so Williams. "Weitere Schulen haben den Prozess bereits gestartet und werden dem Reclam-Gymnasium folgen. Das Angebot gilt für Leipzig, Nordsachsen, den Landkreis Leipzig sowie den Altkreis Döbeln. Der RosaLinde Leipzig e.V. freut sich über Interesse anderer Schulen im Einzugsgebiet."



"Schule der Vielfalt" ist ein bundesweites Netzwerk, das seit 2009 in Nordrhein-Westfalen existiert. Seit 2012 fördert das NRW-Schulministerium das Projekt (queer.de berichtete). Mittlerweile zählen rund 80 Schulen im gesamten Bundesgebiet dazu. Das Reclam-Gymnasium wird als erste Projektschule in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) in das Netzwerk aufgenommen. (pm/cw)