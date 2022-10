Bratislava: Zwei Tote nach Schüssen vor queerer Bar

Die Polizei Bratislavas veröffentlichte dieses Bild ihres Einsatzes

In der Innenstadt der slowakischen Hauptstadt Bratislava ist es am Mittwochabend gegen 19 Uhr zu einem Schuss-Angriff vor – oder nach manchen Berichten auch in – einer queeren Bar gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden zwei junge Männer unter 30, die Besucher der Bar waren, durch die Schüsse verletzt und starben noch vor Ort.



Eine dritte Person, offenbar eine Barangestellte, wurde ebenfalls verletzt und mit einer Schusswunde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Leben gilt nicht als gefährdet. Augenzeug*innen zufolge sollen bis zu zehn Schüsse gefallen sein. Der Angreifer, Berichten zufolge ein junger Mann, konnte fliehen.



Die Bar Tepláren liegt in direkter Nähe der historischen Burg in der Altstadt. Die Polizei sperrte große Teile der Innenstadt ab und setzte einen Helikopter ein, konnte den unbekannten Täter aber zunächst nicht stellen.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ein Sprecher der Polizei sagte, man prüfe derzeit vor allem ein Hassverbrechen oder ein persönliches Motiv als Hintergrund der Tat.



Queere Organisationen des Landes wie die Iniciatíva Inakosť oder der CSD der Hauptstadt änderten am Abend ihr Probilbild in sozialen Netzwerken in Schwarz. "Wir sind schockiert über die Nachricht über die Schießerei und die Opfer in der Bar Tepláren, wo wir uns regelmäßig treffen", schrieb der CSD. (cw)