"Das ist doch irre": Klöckner macht Stimmung gegen Queerpolitik der Ampel

Julia Klöckner hat seit dem Verlust ihres Ministeramtes vor rund einem Jahr bereits mehrfach mit populistischen Attacken versucht, Stimmung gegen queere Menschen zu machen (Bild: Deutscher Bundestag / Thomas Imo / photothek)

Ex-Bundeslandwirtschaftsministerin Julila Klöckner (CDU) hat erneut mit Queerfeindlichkeit den politischen Gegner attackiert. Am Mittwoch teilte die Schatzmeisterin der CDU einen Auszug aus einem in einfacher Sprache verfassten Text aus dem Regenbogenportal der Bundesregierung, in dem es um Pubertätsblocker für trans Jugendliche geht. Pubertätsblocker werden nach ärztlicher Empfehlung trans Jugendlichen verabreicht, um ihnen das Durchleben der "falschen" Pubertät zu ersparen. Dazu schrieb die 49-jährige Christdemokratin: "Das ist doch irre – sollte das kein Fake sein: Bundesregierung empfiehlt sehr jungen, unsicheren Menschen Pubertäts-Blocker."



Sven Lehmann, der grüne Queerbeauftragte der Bundesregierung, kritisierte wie auch seine Parteifreundin Nyke Slawik die Äußerung der Ex-Ministerin als "schäbige Stimmungsmache". Beide wiesen Klöckner auch darauf hin, dass die Infos bereits seit längerem in dem Portal stünden, "nämlich etwa seit der Zeit, als Sie Ministerin waren", so Lehmann. Tatsächlich ist der Text seit August 2020 online – Klöckner war bis Dezember 2021 Bundesministerin.



Schäbige Stimmungsmache auf Kosten von trans Kindern, Frau Kollegin @JuliaKloeckner!



Das Regenbogenportal ist eine Text-Sammlung – keine Empfehlung der Bundesregierung.



Übrigens steht der Text da schon länger – nämlich etwa seit der Zeit, als Sie Ministerin waren. pic.twitter.com/xeMbQy4Fmb Sven Lehmann (@svenlehmann) October 12, 2022 Twitter / svenlehmann

Slawik, seit 2021 neben Tessa Ganserer die erste offen trans Bundestagsabgeordnete der deutschen Geschichte, klärte Klöckner zudem über die Hintergründe auf: "Das Regenbogenportal ist ein online Lexikon zu queeren Themen des [Bundesfamilienministeriums], u.a. gibt's auch Infos zu (trans) Gesundheitsversorgung."



Das Regenbogenportal ist ein online Lexikon zu queeren Themen des @BMFSFJ, u.a. gibt's auch Infos zu (trans) Gesundheitsversorgung.



Gab es übrigens schon zu Zeiten der Groko. Da war @JuliaKloeckner selbst noch Teil der Regierung… pic.twitter.com/jh6jlXsRvJ Nyke Slawik (@nyke_slawik) October 12, 2022 Twitter / nyke_slawik

Zudem merkte die 28-jährige Leverkusenerin an, dass Pubertätsblocker nur nach "gesicherter Diagnose" und vielen Arztbesuchen verschrieben würden und ihre Wirkung reversibel sei. Eine Hormontherapie würde erst durchgeführt, wenn die "trans Identität stabil" sei. Ihr Resümee: "Kein Skandal also, sondern nur schäbige Stimmungsmache Ihrerseits."



1. Wirkung v Pubertätsblockern reversibel.

2. Werden nur nach gesicherter Diagnose verschrieben, nach vielen Arztbesuchen.

3. Hormontherapie erst nach Abwarten auf Pubertätsblockern, wenn trans Identität stabil.



Kein Skandal also, sondern nur schäbige Stimmungsmache Ihrerseits. Nyke Slawik (@nyke_slawik) October 12, 2022 Twitter / nyke_slawik

Bereits zwei Minuten vor Klöckner hatte sich der nordrhein-westfälische CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann auf Twitter über den Text im Regenbogenportal empört. Dies sei "schlimm und kindeswohlgefährdend", polterte der 46-Jährige.



Klöckner und Henrichmann sind Wiederholungstäter*innen, wenn es um Stimmungsmache gegen queere Menschen geht: Klöckner kritisierte etwa "Queer-Wein" oder attackierte den Queerbeauftragten Lehmann, weil er sich mit Anastasia Biefang solidarisiert hatte. Henrichmann attackierte eine Meldestelle gegen Queerfeindlichkeit in NRW als "Denunziantentum" und bezeichnete Entwürfe für das Selbstbestimmungsgesetz als "fahrlässig, vielleicht sogar in Teilen gefährlich". (dk)