Schweiz: "Tagesschau"-Moderator outet sich als schwul

Heute, 12:03h, noch kein Kommentar

Journalist Michael Rauchenstein hat sich in einem Gespräch mit der "Schweizer Illustrierten" ganz nebenbei geoutet. "Ich bin schwul", sagte der 32-Jährige, der seit August die Hauptausgabe der "Tagesschau" im deutschschweizerischen Sender SRF um 19.30 Uhr im Wechsel mit drei Kolleg*innen moderiert. Bei der SRF-"Tagesschau" handelt es sich um die meistgesehene Nachrichtensendung der Deutschschweiz, die Marktanteile von mehr als 50 Prozent erreicht – weit mehr als ihr deutsches Pendant.



Wegen seiner Position als neutraler Journalist wolle er sich zu politischen Themen nicht äußern, so Rauchenstein weiter – auch nicht zur Ehe für alle, die in der Schweiz seit Juli möglich ist (queer.de berichtete). "Man wird mich auch nicht an der Pride in der ersten Reihe tanzen sehen. Das passt nicht zu meiner Rolle als SRF-Moderator", so Rauchenstein.

"Vielleicht hilft es dem einen oder anderen"

Er sei sich aber seiner Vorbildfunktion bewusst: "Gerade auf dem Land ist es schwierig, sich zu outen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, dass ich als 'Tagesschau'-Moderator offen zu meiner Homosexualität stehe." In dem Interview verriet er auch, dass er derzeit Single sei.



Rauchenstein hatte Politikwissenschaften an der Universität Luzern und an der Freien Universität Berlin studiert und Ende 2018 mit dem Master abgeschlossen. Während seines Studiums war er bereits als freier Journalist für SRF in Berlin tätig. Danach arbeitete er für den Schweizer Sender in Zürich, bevor er 2020 als Korrespondent nach Brüssel ging.



Im Sommer stellte das Schweizer Fernsehen Rauchenstein als neuen "Tagesschau"-Moderator vor. Er löste den populären Franz Fischlin ab, der knapp zwei Jahrzehnte lang durch die Hauptausgabe geführt hatte. Bei seiner Vorstellung erklärte Rauchenstein, er habe bereits als Kind Moderator werden wollen.



Anfang des Jahres strahlte SRF eine Doku über die "Heilsarmee" aus: Darin konnte ein Journalist undercover nachweisen, dass die christliche Organisation "Homo-Heilung" betreibt (queer.de berichtete). (dk)