"Prince Charming": Vor der Pool-Party gibt's ein Penis-Eis für alle

Von Jojo Streb

Heute, 14:53h, noch kein Kommentar

"Kinky kann ich! Wenn Fabian kinky möchte, dann geb ich ihm kinky", grinst Dennis verschmitzt in die Kamera und jubelt "Sexting!" laut durch die Villa. In der dritten Episode der vierten Staffel von "Prince Charming" können die Teilnehmer sich durch möglichst flapsige Nachrichten im Dating-App-Stil – Bildanhänge gern gesehen – wertvolle Zeit mit ihrem "Prince Charming" erspielen und der konzeptgewordenen Geltungsbedürftigkeit Rechnung tragen.



Dem Strudel der Oberflächlichkeiten entgehen und die – mit dem Prinzen Fabian personifizierte – Nadel im Misthaufen finden, wie Alexander es so treffend ausdrückt: Noch immer ist das das erklärte Ziel der verbleibenden Kandidaten. Die angebrachte Kritik an Grindr & Co. ist doppelbödig und unglaubwürdig, da die Sendung selbst stetiger Reproduzent strenger Schönheitsideale ist und nur wenig Raum für Individuen neben ihrer Körperlichkeit lässt.

Kein Date für die in die Hose gesteckten Salami

Ich war schon verwundert, dass sich Dennis mit dem Bild einer in die Hose gesteckten Salami nicht für das nächste Date qualifizieren kann. Marcus' konstruierte – weil zu stark auf die Reiselust abzielende – Spontaneität holt den Prinzen schon mehr ab. Er darf beim Blind Date teilnehmen – das genauso lange blind bleibt, bis Fabian alle buchstäblich beschnuppert, betastet und ihren korrekten Namen genannt hat.



Der Prince liest die gemalten Grindr-Nachrichten (Bild: RTL)

Auch mit dabei sind Manuel und Tim, dem nicht nur die Ehre des zweiten Einzeldates, sondern auch des ersten Kusses zuteilwird. Nach vorherigen hölzernen Dialogen, steifen Sitzpositionen und unbedarften Bewegungen verfalle ich in eine nahezu stadionähnliche Euphorie, unseren "Prince Charming" zum ersten Mal küssen zu sehen!

Marcel rastet aus, Macrus entschuldigt sich

Und gerade während sich die in der Villa Zurückgebliebenen schon über Marcus' Wirkung auf Fabian – und Marcus allgemein – entrüsten und sich eine Eskalation mit Marcel durch nicht gerade subtile Schnitte ankündigt, bietet er bei seiner Rückkehr neuen Zündstoff, als plötzlich unterschiedliche Wahrheiten über das Gruppendate zirkulieren.



Dass es sich dabei thematisch um das Spannungsverhältnis von festen Kommunikationsregeln in der Beziehung und Fabians betonter Freigeistigkeit dreht, bleibt nebensächlich. Marcel echauffiert sich in reinstem Denglisch: "Just be fucking real, it seems like for me that you are fucking fake!"



Das Narrativ dieses akribisch planenden Antagonisten ohne spürbaren Sinn für Romantik wirkt zunehmend karikativ und albern. Diese Stereotypisierung wird gebrochen, als sich Marcus unter Tränen vor der Gruppe entschuldigt und erklärt, seine Jungs nicht als Bezugspersonen verlieren zu wollen: Er brauche Rückenstärkung, während er herausfindet, was zwischen ihm und Fabian ist.



Der Prinz mag Nippelpiercings



Der Schwarm vertreibt sich indes die Zeit, seinen Auftritt für den nächsten Morgen vorzubereiten. Mit einem breiten Schuljungen-Grinsen betritt er die Villa, um die Männer für die Pool-Party anzuheizen. Als Abkühlung bringt er jedem ein Eis in Penis-Form mit – was sich ganz wunderbar in die phallozentrische Sprache von "Prince Charming" einreiht. Zu der Penis-Seife und den Penis-Bildern jetzt also noch ein Penis-Eis, um die dem Format innewohnende pauschalisierende Darstellung von Homosexualität komplett zu machen.



Der eigenen Lust folgend überrascht der Prinz die Zuschauer*innen durch einen Kuss mit Sebastian. Gerade enttäuschte Fabian noch mit genau der Grindr-spezifischen Frage, die er von anderen Teilnehmern nicht hören wollte – "Was suchst du hier eigentlich?" -, beim Anblick von Sebastians Nippelpiercings kann er sich jedoch auf dessen Antwort nicht konzentrieren. Verständlich.



Die Zügel werden angezogen, immer mehr geht es um den Kampf um die Aufmerksamkeit des Prinzen – den eigenen Selbstwert durch das Auge von Fabian zu bewerten, muss für die Kandidaten sicherlich gesund sein. Das Mauerblümchen Srira wird mit der eigenen Schüchternheit schmerzhaft konfrontiert, bekommt aber eine weitere Chance. Für Sam und Jonny ist hier jedoch Schluss. Welche weiteren Ausmaße der Kampf um den Platz auf dem Schoß des Prinzen in Ellbogen-Mentalität nehmen wird, bleibt abzuwarten.