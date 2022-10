Ed Sheeran schenkte Sam Smith zwei Tonnen schweren Marmor-Penis

Heute, 15:29h,

Der nichtbinäre britische Superstar Sam Smith hat in der in Los Angeles aufgenommen US-Talksendung "The Kelly Clarkson Show" erklärt, dass er eine besondere "Trophäe" von Ed Sheeran erhalten habe. "Das ist verrückt", so Smith. "Ich dachte, es war ein Witz, aber es ist ein 1,88 Meter langer Marmor-Penis." Das Objekt wiege zwei Tonnen und musste mit einem Kran ins Haus gebracht werden. Smith wolle den Penis in einen Springbrunnen verwandeln, erklärte der Star weiter.



Sheeran verschenke offenbar öfters Schwänze, so Smith. Zuvor habe bereits Elton John ein großes Gemächt vom 31-jährigen "Galway Girl"-Sänger erhalten. Tatsächlich hatte bereits Elton John bereits letztes Jahr erzählt, dass ihm Sheeran zum 74. Geburtstag einen Marmor-Penis geschenkt habe – wegen seiner jungen Söhne sei dieser aber an einem versteckten Ort im seinem Anwesen untergebracht.

Ein Penis namens "Kevin"?

Moderatorin Clarkson, die 2002 die erste Staffel der US-Version von DSDS gewonnen hatte, forderte Smith in dem Interview auf, dem Penis einen Namen zu geben. Smith dachte an "Phillip" oder "Kevin", während Clarkson "Herzog von Hastings" in Anlehnung an eine Figur in der Netflix-Serie "Bridgerton" vorschlug. "Das klingt großartig und nach 1,88 Meter", so Clarkson. Smith gefiel die Idee.

Sam Smith hatte sich 2019 als genderqueer geoutet (queer.de berichtete). Im selben Jahr verkündete der Popstar: "Meine Pronomen sind they/them" (queer.de berichtete). Für diese nichtbinären Personalpronomen gibt es im Deutschen noch keine allgemein anerkannte Entsprechung.



Zuletzt veröffentlichte they mit der deutschen trans Sängerin Kim Petras das Lied "Unholy". Es erreichte den ersten Platz der Charts in vielen Ländern wie Großbritannien, Australien und Kanada. In den USA schaffte es der Song auf Platz zwei, in Deutschland auf Rang vier. (dk)