Bratislava: Trauer um Juraj V. und Matú H.

Einen Tag nach den tödlichen Schüssen vor der queeren Bar Teplaren in Bratislava sind die ersten Details zu den Opfern bekannt geworden. So wurde der Student Matúš H. getötet, der auch in der Bar arbeitete, um seinen Abschluss in Chinesisch und Sinologie zu ermöglichen.



Die Comenius-Universität in Bratislava, an der er studierte, hängte inzwischen eine Regenbogenflagge am Fakultätsgebäude auf, verkündete bei Facebook Angehörigen ihr Beileid und legte ein Kondolenzbuch aus. Sein bei dem Angriff getöteter Freund oder Partner ist der Philosophie-Student Juraj V., der in einem Ladengeschäft arbeitete.



Bei dem Angriff gegen 19 Uhr am Mittwoch in der Nähe der Burg in der Altstadt war auch eine Mitarbeiterin der Bar, Radka, angeschossen worden. Sie wird mit einer nicht lebensgefährlichen Schusswunde in einem Bein in einem Krankenhaus behandelt.



Der Besitzer der Bar betonte in einem Interview, die beiden Jungs hätten nur draußen auf einer Bank gesessen und Limonade getrunken, als sie "kaltblütig erschossen" wurden. "Sie waren junge Leute, die ihr Leben noch vor sich hatten. Sie waren zart, verletzlich. Sie hofften, dass sie in diesem Land leben und respektiert werden könnten, aber sie bekamen keine Chance", so Roman Samotný.



Mit der Bar hätten sie einen Zufluchtsort gehabt. "Sie hatten viele Pläne, Matúš studierte Chinesisch, Juraj arbeitete. Alles das ist weg." Die Politik müsse nun endlich handeln: "Es ist die Pflicht des Ministerpäsidenten und eines Christen, Stellung zu beziehen und alles zu tun, damit sich so etwas nicht wiederholt. Er muss handeln. Er muss das Vokabular von Regierungsmitgliedern stoppen, die mit ihren Worten aktiv zu dieser Situation beigetragen haben und Blut an den Händen haben."

Schock nach queerfeindlichem Angriff

Nach dem Angriff ermittelt die Polizei zu einem Hassverbrechen zum Merkmal sexuelle Orientierung. Die Leiche des mutmaßlichen Täters war am Morgen von einem Spaziergänger nach einem vermuteten Suizid gefunden worden. Der 19-jährige Juraj K. hatte bei dem Angriff offenbar eine Waffe seines Vaters genutzt, der in der Vergangenheit für eine rechtspopulistische Kleinpartei kandidiert haben soll.



Der mutmaßliche Täter hatte auf seinem Twitter-Profil in den Wochen vor und den Stunden nach der Tat diverse antisemitische und LGBTI-feindliche Botschaften gepostet und auch ein über 60 Seiten umfassendes Manifest mit entsprechenden Inhalten verbreitet. Darin gab es auch Verweise auf die Verschwörungstheorie des "Great Reset" und wurden unter anderem Anders Breivik und Adolf Eichmann als Vorbilder benannt.



Ab Donnerstagvormittag waren die beiden Konten nicht mehr zugänglich. Die Polizei wollte zunächst wegen laufender Ermittlungen nicht bestätigen, dass die beiden Netzwerk-Konten tatsächlich dem Täter gehörten und die Botschaften von ihm stammten. Medien und Politiker*innen ließen in ihren Reaktionen aber keinen Zweifel daran, dass Hass auf sexuelle Minderheiten das Tatmotiv war.



"Der langfristig auch durch dumme und verantwortungslose Äußerungen von Politikern geschürte Hass gegen eine Minderheit" habe unschuldigen Menschen das Leben gekostet, schrieb die linksliberale Präsidentin Zuzana Caputova auf Facebook. Der konservative Ministerpräsident Eduard Heger, vor dessen Privatwohnung der mutmaßliche Angreifer vor dem Bar-Angriff offenbar vergeblich für ein Attentat auf den Politiker wartete, erklärte vor Journalisten, es sei "nicht zu akzeptieren, dass wer auch immer wegen seiner Lebensweise um sein Leben fürchten muss".



Am Tatort legten am Donnerstag die ersten Menschen Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Für Freitagnachmittag organisieren queere Organisationen einen Trauermarsch zur Verurteilung von Hass gegen die LGBTI-Community. Man rufe jeden dazu auf, daran teilzunehmen, sagte Martin Macko von der queeren Organisation Iniciatíva Inakost bei einer Pressekonferenz. Die Slowakei müsse die Augen für Queerfeindlichkeit öffnen und der Staat das Thema angehen.



"Ich fühle starke Trauer und Schmerzen", sagte Barbesitzer Roman Samotný bei der Pressekonferenz. "Für uns war Teplaren eine Heimat. Ein Ort, wo wir uns trafen, wo wir uns sicher fühlten, wo unsere Kund*innen zu Freund*innen wurden, wo wir wie eine Familie waren." Angriffe auf queere Menschen und Hassbotschaften etwa gegen die Bar habe es allerdings immer wieder gegeben und bei Behörden, die helfen sollten, sei man häufig auf Homophobie gestoßen. "Wir hatten lange Angst, dass es zu einer Tat wie dieser kommen würde."



Jana Jablonická-Zezulová von der Iniciatíva Inakost hatte bei der PK zuvor den Angehörigen der Opfer ihr Beileid ausgesprochen und der verwundeten Barangestellten eine rasche Genesung gewünscht. Sie sprach von einem "schrecklichen vorsätzlichen Mord an zwei jungen Menschen, die der Angreifer gezielt wegen ihrer sexuellen Orientierung aufgesucht und kaltblütig ermordet hat. Das ist etwas, das in der Geschichte der slowakischen LGBT-Community keine Parallele hat." (cw/dpa)