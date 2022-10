Lineker fordert schwule Fußballer zu Coming-out während Katar-WM auf

Heute, 10:54h,

Der englische Ex-Stürmerstar Gary Lineker hat schwule Fußballer zum Coming-out während der Weltmeisterschaft in Katar aufgefordert. Er kenne schwule Premier-League-Spieler, die kurz davor gestanden hätten, ihre Homosexualität öffentlich zu machen, sagte Lineker der Boulevardzeitung "Daily Mirror" (Freitag). "Es wäre großartig, wenn einer oder zwei von ihnen während der WM ihr Coming-out hätten", sagte der 61-Jährige.



In Katar ist Homosexualität gesetzlich verboten und wird mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft, muslimische Gläubige können sogar zum Tode verurteilt werden. Turnierchef Nasser Al Khater sagte dem britischen Sender Sky News, Besucher*innen würden nicht diskriminiert werden. Homosexuelle Fans dürften Händchen halten. "Alles, worum wir die Leute bitten, ist, Respekt für unsere Kultur zu zeigen", sagte Al Khater. Solange man nichts tue, was andere Menschen verletze, seien alle willkommen. Die WM beginnt am 20. November und dauert bis zum 18. Dezember.

"Angst vor dem Unbekannten"

Jake Daniels vom englischen Zweitligisten Blackpool sowie Josh Cavallo vom australischen Erstligisten Adelaide United sind die einzigen aktuell höherklassig spielenden Fußballer, die ihre Homosexualität öffentlich gemacht haben. Auf die Frage, warum es nicht mehr seien, sagte Lineker: "Angst vor dem Unbekannten, denke ich. Vielleicht sind sie besorgt, was ihre Mitspieler denken könnten, obwohl die es vermutlich schon wissen."



Lineker sagte, er hoffe auf weitere Coming-outs, weil viele Spieler mit einer Lüge leben müssten. "Das ist sicherlich sehr schwierig." Aber die Reaktionen auf Daniels und Cavallo zeigten, dass es äußerst positiv aufgenommen werden würde. Als Berater eines bekannten Fußballers würde er zum Coming-out raten, sagte Lineker. "Ich würde sagen: Sei der erste große Spieler."



Lineker ist als Moderator von Sport-Sendungen der bekannteste und am besten bezahlte Mitarbeiter der BBC und wird auch aus Katar berichten. Er betonte, der Sender werde vom ersten Tag auch kritisch über Menschenrechtsverletzungen und die Ausbeutung von Migrant*innen berichten.



Zwischen 1984 und 1992 spielte Lineker insgesamt 80 Mal für die englische Auswahl. Mit zehn Treffern bei Weltmeisterschaften hält er bis heute den Rekord für die Nationalmannschaft. Sein größter internationaler Erfolg waren der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger mit dem FC Barcelona und ein vierter Platz mit England bei der WM 1990. In Deutschland ist er besonders bekannt durch seinen Satz: "Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen." (dpa/cw)