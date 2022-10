Evangelische Frauen sprechen sich für Selbstbestimmungsgesetz aus

Heute, 14:08h, noch kein Kommentar

Der Verein Evangelische Frauen in Deutschland (EFiD), ein Dachverband von 40 evangelischen Frauenorganisationen, hat sich in einem Positionspapier (PDF) für das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel-Regierung ausgesprochen. Das Papier war Donnerstag bei einer Mitgliederversammlung in Hannover beschlossen worden.



"Transgeschlechtliche Menschen gehören zu den am meisten diskriminierten Gruppen in Deutschland. Das Transsexuellengesetz ist Bestandteil dieser Diskriminierung, weil es unter anderem entwürdigende Verhöre durch Psychiater vorschreibt", erklärte EFiD-Chefin Susanne Kahl-Passoth. "Das Eintreten für Geschlechtergerechtigkeit heißt für uns evangelische Frauen auch, dass wir uns gegen jede Form von Transfeindlichkeit stellen – auch wenn sie aus feministischen Reihen kommt. Wir setzen uns ein für die Verabschiedung eines Selbstbestimmungsgesetzes."



Das Selbstbestimmungsgesetz sollte eigentlich noch in diesem Jahr beschlossen werden, verzögert sich aber (queer.de berichtete). Derzeit gibt es dagegen viel Widerstand nicht nur von Seiten von Union und AfD, sondern auch von Feministinnen wie Alice Schwarzer (queer.de berichtete). Zudem gibt es vermehrt Kampagnen gegen trans Menschen: So machte Ex-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) diese Woche Stimmung, indem sie einen Text über trans Menschen im Regenbogenportal der Bundesregierung mit den Worten "Das ist doch irre" kritisierte (queer.de berichtete).

"Selbstkritische Reflexion" innerhalb der Kirche gefordert

Die evangelischen Frauen betonten auch, dass auch in der Kirche noch viel zu tun sei: Das Positionspapier fordert etwa eine "selbstkritische Reflexion transfeindlicher Haltungen und Handlungen". "Aus unserer Sicht gehört es zur Aufgabe der Kirche, sowohl Bildungsveranstaltungen zum Thema 'Transgeschlechtlichkeit und evangelischer Glaube' anzubieten als auch trans* Menschen zu begleiten", erklärte dazu die EFiD-Vizevorsitzende Angelika Weigt-Blätgen. "Wir brauchen Rituale und Kasualien für transgeschlechtliche Menschen und ihre Angehörigen, um Transitionsprozesse spirituell zu gestalten. Unser Positionspapier macht deutlich, dass es höchste Zeit ist für die Kirche, hier aktiv zu werden." (dk)