Von Grindr-Fallen in Ägypten bis zu queeren Orgien in Marokko

"Drei der schlimmsten Stereotype über das Liebesleben in Nordafrika: Die Menschen haben gar keinen Sex. Sie haben nur Sex: Und: Nordafrikaner*innen wollen unbedingt unsere Frauen oder Männer ins Bett bringen", sagte der aus Marokko stammende Autor und Journalist Mohammad Amjahid kürzlich auf einer Lesung seines neuen Buches. Mal abgesehen, ob das so stimmt, geistern doch noch immer tatsächlich viele Klischeevorstellungen über Nordafrika und Nordafrikaner*innen durch die westlichen Gesellschaften. Manchmal werden auch üble Klischees verbreitet, etwa nach der Silvesternacht 2015/16 am Kölner Hauptbahnhof, als es zu sexuellen Übergriffen durch nordafrikanische Männer kam. Schnell hieß es: "Typisch Nafri", kurz für Nordafrikaner. Diesem Ereignis widmet Amjahid ein eigenes Kapitel in seinem Buch.



Wenn es um Liebe und Sex in Nordafrika geht, tauchen jedenfalls schnell Vorstellungen auf, die nicht mit der widersprüchlichen Realität übereinstimmen. Dagegen will Journalist Mohamed Amjahid anschreiben. Der Autor liefert mit "Let's Talk About Sex, Habibi" (Amazon-Affiliate-Link ) eine tagebuchhafte Sammlung aus Anekdoten zum nordafrikanischen Liebesleben. Dabei geht seine Reise von Marokko über Tunesien bis nach Kairo, wo Amjahid einige Zeit lebte.

Penetration unter Jungs als "Strafe"



"Let's Talk About Sex" ist Ende September 2022 im Piper Verlag erschienen

Das Buch ist weitgehend in einem leichten, witzigen Ton geschrieben, vielerlei Absurditäten des nordafrikanischen Liebeslebens greift der Autor auf. Wenn Amjahid in mehrere Apotheken geht, um Kondome zu kaufen, dann ist das Ganze eine äußerst schräge Angelegenheit, denn die Gespräche schwanken zwischen offenherzigem Erzählen über die Unterschiede, Vor- und Nachteile der Präservative und verschämten Andeutungen durch die Apotheker*innen.



Sämtliche Kapitel sind von einem Gedanken durchzogen: Sex findet auch in Nordafrika statt, allerdings dann doch oft anders als bei uns. Etwa haben viele Menschen Probleme, einen geeigneten Ort fürs Liebesspiel zu finden, denn Familie und Nachbarn sitzen gleich im Zimmer nebenan und hören und sehen alles. Von daher müssen ob der beengten Verhältnisse Alternativen her, etwa wenn mal niemand zu Hause ist. An anderer Stelle beschreibt Amjahid, dass regelmäßig das Netz zusammenbricht, wenn abends ab 22 Uhr mal wieder alle Männer in der Nachbarschaft vor den Laptops hängen und Pornos gucken. Oder aber, wieder eine andere Geschichte, dass es unter (hetero) Jungs in der Pubertät durchaus üblich ist, sich als "Strafe" zu penetrieren oder sich gegenseitig einen zu blasen. Wo keine Frau in der Nähe ist, weiß Mann sich zu helfen.



An solchen Stellen bietet das Buch dann doch wieder Raum für manche Klischeevorstellung nordafrikanischen Sexualverhaltens, denn die (Wunsch-)Vorstellung, dass viele Nordafrikaner zumindest bisexuell sind, hat schon in den 1950er Jahren schwule Autoren wie William Bourroughs, Jean Genet, Andre Gide, Tennessee Williams, Truman Capote oder Gore Vidal ins marrokanische Tanger gezogen. Manche von ihnen blieben jahrelang.

Rituelle Massenorgie in Meknes

Am überraschendsten in Amjahids Buch ist vielleicht ein Kapitel, in dem es um eine Art rituelle Massenorgie geht, die jedes Jahr im marrokkanischen Ort Meknes stattfindet und dann weiterzieht in andere Städte. Das Ganze ist eine Art religiös konnotierte Massenorgie, die mit Kirmes und vielen Zelten zum Trinken, Ficken und Spaß haben aufruft. Und zwar queerbeet – hetero, bi, schwul oder lesbisch, alles geht während dieses Festes. Und das sogar vor den Augen der Polizei. "Jeder aus dem Westen, der nun meint dahinzufahren, sei gewarnt: Da kommt man als Westler nicht so einfach rein", sagte Amjahid in einem Interview.



Doch das Buch handelt nicht nur von den sexuellen Freiheiten hinter verschlossenen Türen, sondern behandelt am Schluss auch die Bedrohungen der queeren Community, etwa in Ägypten. Amjahid hat in Kairo mit einem Polizisten gesprochen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, via Dating-Apps Schwule in eine Falle zu locken. In Ägypten ist es durchaus üblich, dass homo- und bisexuelle Männer vor laufender Kamera aus einem Hamam abgeführt werden. All das betrübe ihn sehr und habe auch schon mal bei einer Lesung dazu geführt, dass er in Tränen ausgebrochen sei, so der Autor.



Insgesamt ist "Let's Talk About Sex, Habibi" aber ein Buch, das Hoffnung macht. Die Veränderungen in Nordafrika gehen langsam voran, aber es gibt sie, so die positive Grundstimmung des Buches, das sich absolut zu lesen lohnt.

Infos zum Buch



Mohammad Amjahid: Let's Talk About Sex, Habibi. Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo. Sachbuch. 224 Seiten. Piper Verlag. München 2022. Taschenbuch: 18 € (ISBN 978-3-492-06316-6). E-Book: 17,99 €