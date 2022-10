Sebastian Kurz äußert sich zu Schwulengerüchten

Heute, 08:38h, noch kein Kommentar

Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ist hetero. Das stellte der 36-jährige ehemalige ÖVP-Politiker in seinem Buch "Reden wir über Politik" (Amazon-Affiliate-Link ) klar, das am Samstag erschienen ist.



In einem Kapitel geht Kurz auf seine "totale persönliche Verunglimpfung" im Wahlkampf 2017 ein. "Es ist wohl auch kein Zufall, dass damals das Gerücht entstand, ich sei schwul und hätte Angst, mich zu outen", heißt es im Buch. "Weder das eine noch das andere stimmt. Weder das eine noch das andere sollte im 21. Jahrhundert problematisch sein. Trotzdem wurde es über die Jahre verbreitet – oftmals gerade von all jenen, die sich Toleranz an die Fahnen heften."

SPÖ verbreitete Schwulengerüchte



Das Buch "Reden wir Politik" ist am 15. Oktober 2022 in der edition a erschienen

Im Jahr 2018 hatte u.a. ein sozialdemokratischer Ortsverband auf Facebook gemutmaßt, dass Kurz und sein Kanzleramtsminister ein schwules Paar seien (queer.de berichtete). Er habe dieses Gerücht "deshalb nicht kommentiert, weil ich Gerüchten, die vom politischen Gegner kommen, grundsätzlich keine Aufmerksamkeit schenken wollte", schreibt der frühere ÖVP-Chef in "Reden wir über Politik".



Vor einem Jahr wurde ein arbeitsloser Österreicher zu einer Geldstrafe von 400 Euro verurteilt, weil er Kurz in einem Facebook-Kommentar als "schwule Sau" beleidigt hatte (queer.de berichtete).

Rücktritt nach Korruptionsvorwürfen

Sebastian Kurz war zweimal (von Dezember 2017 bis Mai 2019 und von Januar 2020 bis Oktober 2021) Bundeskanzler der Republik Österreich – 17 Monate in einer Koalition mit der rechtsextremen FPÖ und 21 Monate in einer Koalition mit den Grünen. Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen Korruptionsverdachts führten 2021 zu seinem Rückzug von allen politischen Ämtern. Seit diesem Jahr arbeitet Kurz "Global Strategist" beim schwulen Tech-Milliardär Peter Thiel in den USA (queer.de berichtete).



Das in der Ich-Perspektive erzählte Buch "Reden wir über Politik" entstand in 24 Gesprächen zwischen der "Kronen Zeitung"-Journalistin Conny Bischofberger und Sebastian Kurz im Zeitraum vom 6. März bis 18. August dieses Jahres. Auf 237 Seiten beleuchtet der frühere Bundeskanzler auch seinen Aufstieg in der Partei, seine außenpolitischen Kontakte, die beiden Koalitionen mit FPÖ und Grünen sowie die Ibiza- und die Chat-Affäre. Erneut bekräftigte er darin, dass sein Rückzug aus der Politik "endgültig" sei. (cw)