Russland: Komplett-Verbot von "Homo-Propaganda" steht bevor

Festnahmen queerer Aktivist*innen bei einer Demo zum 1. Mai im Jahr 2017

Das seit 2013 in Russland landesweit bestehende Verbot von "Homo-Propaganda" steht vor einer drastischen Verschärfung: Am Montag beriet die Duma in einer öffentlichen Anhörung mehrere Gesetzentwürfe und Vorlagen, nach denen die bisherige (Pseudo-)Beschränkung auf den vermeintlichen Jugendschutz entfallen würde.



In der Debatte unterstützten Vertreter*innen der Parteien, der Regierung und Behörden, der Kirche und der geladenen "Zivilgesellschaft" das Vorhaben mit teils extrem queerfeindlichen Reden. Bereits nächste Woche starte man die erste Lesung mit einem interfraktionellen Antrag, sagte danach der stellvertretende Duma-Vorsitzende Wjatscheslaw Wolodin von der Putin-Partei "Einiges Russland". Er hoffe, das Gesetz im November dem Präsidenten zur Unterschrift vorlegen zu können. Viele Menschen hätten "die nicht-traditionellen Werte satt", so Wolodin. "Diese Propaganda ist eindeutig schädlich, davor müssen wir uns schützen."



Bisher drohen nach Privatpersonen, Offiziellen und Organisationen abgestufte Geldstrafen bei "Werbung" für "nicht traditionelle sexuelle Beziehungen" gegenüber bzw. im Beisein Minderjähriger. Das neue Gesetz würde gemäß dem Haupt-Entwurf die "Werbung für nicht-traditionelle sexuellen Beziehungen" – sowie neu – "und Präferenzen" auch gegenüber Erwachsenen verbieten, mit erhöhten Geldstrafen, während gegenüber Jugendlichen bereits die "Verbreitung von Informationen", die entsprechende "Beziehungen und Präferenzen demonstrieren", unter Strafe stehen würde.



Mit dem Gesetz entfiele die bislang etwa von Medien, (Video-)Blogger*innen oder einigen Organisationen genutzte Möglichkeit, durch eine (stigmatisierende) Auszeichnung des entsprechenden Materials als "18+" einer Bestrafung zu entgehen. Mit Gesetzesergänzungen soll die "Verbreitung" solcher Informationen "offline und online" generell untersagt werden: "Homo-Propaganda" werde künftig "in jeder Form" verboten, ob in Kino, Medien, Musik oder Literatur, sagte der Autor der Vorlage, Alexander Chinstein.



Der Politiker der Putin-Partei "Einiges Russland" und Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Telekommunikation griff mit seinem Entwurf mehrere vorherige auf; die Initiative kam ursprünglich im Sommer aus der gesetzgebenden Versammlung der von Russland illegal besetzten und annektierten ukrainischen Krim-Stadt Sewastopol (queer.de berichtete). Mit dem Vorhaben soll zugleich erstmals die "Werbung für Pädophilie" bestraft werden, womit homosexuelle Orientierung und Pädophilie praktisch gleichgestellt wird.

Kriegswaffe Sodom

Chinstein sagte in der Debatte, man brauche schnell einen interfraktionellen Gesetzentwurf, um die "Propaganda" zu unterbinden. Im Westen gebe es eine "LGBT-Revolution" mit "offenen LGBT-Menschen in den höchsten Positionen". LGBT seien eine "hybride Kriegswaffe" des Westens. Ein Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche betonte, die Verabschiedung des Gesetzes wäre einem großen militärischen Sieg vergleichbar. Vertreter*innen von Medienaufsicht und Staatsanwaltschaft forderten die Gesetzesverschärfung, um besser und verstärkt gegen queere Inhalte vorgehen zu können. Bisher habe man 7.000 LGBTI-Webseiten und -Materialien blockieren können, so die Medienaufsicht Roskomnadsor. Jetzt stocke die Arbeit, dabei sei jeder entsprechende Inhalt "keine Pistolenkugel, sondern eine Bombe".



Ein Sprecher des Menschenrechtsrates beim russischen Präsidenten betonte, das Gesetz würde nicht in die Redefreiheit eingreifen. "Lasst sie in der Nacht Sex haben", das sei schon lange erlaubt. Man müsse sich aber wehren "gegen Ideologie, eine Waffe". Der Oligarch Konstantin Malofejew, der als Finanzier von anti-queeren Bewegungen in Europa gilt, sagte in der Debatte: "Sodomie ist der Kern amerikanischen Einflusses". Von der "Sünde Sodoms" sprach auch ein Vertreter der wissenschaftlichen Akademie Tschetscheniens.



Der Chefredakteur der Zeitung "MK" meinte, LGBT seien "klug und schlau", man müsse den "LGBT-Zerstörern der Moral" große Schranken setzen. Die vorliegenden Entwürfe, wie oben skizziert, gingen manchen nicht weit genug, so wurde etwa in der Debatte ein Verbot des Begriffes LGBT gefordert. Das Kulturministerium wünschte sich, bereits bei der Erstellung von künstlerischen Werken eingreifen zu können. Der Vorsitzende der Fraktion von "Gerechtes Russland", Sergei Mironow, forderte eine Verankerung im Strafrecht, nicht im Bußgeld-Bereich.



Vorab hatte die russische Regierung den neuen Entwurf, der "moralische und geistige Sicherheit" gewährleisten solle, in einer schriftlichen Stellungnahme unterstützt. Kritik kam schriftlich vom Verband der Buchverleger: Mit dem Gesetz könnten literarische Klassiker, etwa von Dostojewski, illegal werden.

Endlose Verschärfung von Repression und Rechtlosigkeit

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte 2017 regionale Vorläufer des "Propaganda"-Gesetzes – wie auch diverse CSD-Verbote – für illegal erklärt (queer.de berichtete). Russland zahlte den jeweiligen Klägern Schadenersatz, ignorierte die Urteile allerdings ansonsten. Nach dem Ausschluss und Austritt des Landes aus dem Europarat fällt diese internationale Gerichtsbarkeit weg.



In der Praxis führte das bisherige Gesetz bislang zu wenigen Prozessen und Verurteilungen nach den entsprechenden Paragrafen, sondern wurde in einer sehr ausufernden Auslegung unter anderem zum konstanten Vorab-Verbot von queeren Kundgebungen genutzt, deren Teilnehmende dann nach allgemeineren Bestimmungen des Versammlungsrechts festgenommen und teilweise bestraft wurden. Genutzt wurde es auch zum Vorgehen gegen queere Organisationen und Einzelpersonen wie Julia Zwetkowa, zur ebenfalls teils willkürlichen Zensur und Verbannung einiger LGBT-Medien oder queerer Gruppen in sozialen Netzwerken durch die Medienaufaufsicht, zur Förderung von Selbstzensur und zu politischer und medialer Stimmungsmache.



So kam es in den Jahren nach Verabschiedung des Gesetzes zu einem starken Anstieg von schweren Gewalttaten gegenüber Homo- und Transsexuellen (queer.de berichtete). Letztlich führte die Stimmungsmache mit zu den tödlichen Verfolgungswellen gegen queere Menschen in Tschetschenien und der kompletten Weigerung russischer Behörden und Politik, diese Verbrechen zu benennen und zu verurteilen, einzustellen und aufzuklären (queer.de berichtete). Durch den Ukraine-Krieg ist der Einfluss des tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow, in dessen Region ein unter anderem für Minderheiten bedrohliches Klima der Rechtlosigkeit herrscht, noch gestiegen. Dass Kadyrow wie Putin oder Kyrill I. den Ukraine-Krieg auch als Kampf gegen die "westliche" Homosexualität darstellen, lässt nichts Gutes für die Zukunft von LGBTI im Inland vermuten.



In den letzten Monaten hatte die russische Regierung zudem bereits mehrere queere Organisationen (und gar einzelne queere Aktivist*innen) als "internationale Agenten" eingestuft und teilweise aufgelöst, darunter die Dachorganisation des LGBT Network, das die anti-queere Verfolgung in Tschetschenien publik machte und Menschen aus der Region bei der Flucht ins Ausland half (queer.de berichtete). Mehrere Organisationen wie "Wychod" / "Coming out" haben ihre Teams inzwischen ins Ausland verlegt und arbeiten nun – wie praktisch alle unabhängigen russischen Medien – von dort aus (queer.de berichtete). Mit dem neuen "Propaganda"-Gesetz dürfte der Spielraum für queeren Aktivismus, für Support und Aufklärung und letztlich für Sichtbarkeit und Existenz, im Inland weiter sinken. (nb)