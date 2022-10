Katar richtet auch Asien-Meisterschaft aus

Heute, 14:14h, noch kein Kommentar

Der WM-Gastgeber Katar richtet im kommenden Jahr auch die Asien-Meisterschaft aus. Der asiatische Kontinentalverband AFC vergab das Fußball-Turnier zum dritten Mal nach 1988 und 2011 in das Emirat, wo vom 20. November bis 18. Dezember 2022 auch die Weltmeisterschaft stattfinden wird.



Um die Austragung des Asien-Cups hatten sich auch Südkorea und Indonesien beworben. Ursprünglich hätte das mit 24 Mannschaften besetzte Kontinentalturnier in China stattfinden sollen. Aufgrund der immer noch strengen Corona-Regeln im Land hatte der chinesische Fußballverband im Mai bekannt gegeben, nicht als Gastgeber zur Verfügung zu stehen.



Wann genau der Asien-Cup nun ausgetragen wird, ist offen. Weil in Katar im Sommer extrem hohe Temperaturen herrschen, könnte sich der ursprünglich geplante Termin von Mitte Juni bis Mitte Juli noch verschieben. Titelverteidiger ist Katar, das 2019 im Finale 3:1 gegen Japan gewann.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist wegen der fragwürdigen Menschenrechtspolitik des Emirats hochumstritten. Das Land wird wegen des Umgangs mit Gastarbeiter*innen und wegen der Queerfeindlichkeit scharf kritisiert. In Katar steht auf Homosexualität teilweise sogar die Todesstrafe. Letzten Monat warnte die Human Rights Watch queere Fans vor einer Reise in das Land (queer.de berichtete). (dpa/dk)