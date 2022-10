CSD Köln bleibt wohl beim alten Motto

Ein dauerhaftes Motto sei auch umweltfreundlich, weil dann nicht jedes Jahr neue Materialien gedruckt werden müssten (Bild: ColognePride)

Eine relative Mehrheit spricht sich bei einer Online-Abstimmung über das CSD-Motto 2023 für die Beibehaltung von "FÜR MENSCHENRECHTE – Viele. Gemeinsam. Stark" aus. Bis Sonntag stimmten 44 Prozent für das seit zwei Jahren gültige Motto. Dahinter folgt abgeschlagen mit elf Prozent "PROUD to be Love" und mit zehn Prozent "From Brenda with Love!", das an die bisexuelle New Yorkerin Brenda Howard (1946-2005) erinnern soll, die "Mother of Pride". Ebenfalls in den Top-Fünf sind "Gekommen um zu bleiben" (sechs Prozent) und "Wir sagen HALT! Gegen Hass und Gewalt" (fünf Prozent).



Insgesamt können CSD-Fans aus mehr als 40 Themenvorschlägen auswählen – etwa "#QUEERLIVESMATTER Jetzt erst recht", "Bunt statt wund!" oder dem aus der aktuellen politischen Debatte entlehnten Satz "you never walk alone". Die Abstimmung läuft noch bis zum Donnerstag (20. Oktober).



Die erneute Nutzung des alten Mottos wurde vom vorschlagenden Aktivisten Frank Steinborn mit den Worten begründet: "Ein Pride in der Größe des ColognePride muss möglichst viele Menschen 'mitnehmen'. Das Motto 'FÜR MENSCHENRECHTE – Viele. Gemeinsam. Stark!' ist absolut allgemeingültig und passend für die gesamte Community!" Außerdem sei es umweltfreundlich, alte Materialien weiterzuwenden und nicht jedes Jahr neue zu drucken.



Das Motto mit den meisten Stimmen wird nicht automatisch zum Kölner CSD-Motto. Das letzte Wort haben im Dezember die Mitglieder des Veranstalters Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. (KLuST).

Als Verlegenheitsmotto gestartet

Das alte Motto war 2020 aus einer gewissen Verlegenheit heraus geboren worden: Ursprünglich hatte der KLuST das Motto "Einigkeit! Recht! Freiheit!" ausgewählt (queer.de berichtete). Das führte aber zu Kritik. So seien das Motto und die Begründung "deutschnational" und fielen "in ein Klima eines sich verschärfenden Nationalismus", so der Vorwurf in sozialen Medien. Außerdem könnten sich marginalisierte Teile der queeren Community damit nicht identifizieren. Grüne Jugend, Jusos und Linksjugend bezeichneten die drei Worte als "unverantwortlich" (queer.de berichtete). Schließlich zog der KLuST das Motto zurück (queer.de berichtete).



Dieses Jahr hatte der Kölner CSD erstmals seit 2019 wieder ohne Corona-Beschränkungen stattgefunden (queer.de berichtete). Erstmals eröffnete mit Hendrik Wüst (CDU) ein Ministerpräsident die Demo (queer.de berichtete). (dk)