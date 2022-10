"Ukrainische LGBTI nicht im Stich lassen, nur weil es lange dauert"

Von Jeja Klein

Die Queere Nothilfe Ukraine setzt sich für LGBTI ein, die sich in dem angegriffenen Land, auf der Flucht oder in Deutschland befinden. Holger Wicht ist Sprecher der Deutschen Aidshilfe, Conrad Breyer Sprecher bei Munich Kyiv Queer. Beide sind im Kommunikationsteam des Bündnisses.



Sie hat queer.de um ein Update zur Lage der Menschen gebeten. Wie arbeitet das Bündnis und welche Unterstützung wird geleistet? Es zeigt sich: Der Bedarf nach Unterstützung durch queere Zivilgesellschaft und Politik steigt eher wieder.

Wir haben jetzt über sieben Monate eines brutalen Krieges gesehen. Wie stellt sich die Lage für queere Ukrainer*innen inzwischen dar – erst ein mal in der Ukraine selbst?



Breyer: Dazu muss ich vorausschicken: Während sich die Queere Nothilfe Ukraine mit ihrer Spendensammlung vor allem um Hilfe für LGBTI-Organisationen in der Ukraine bemüht, leistet Munich Kyiv Queer Einzelfallhilfe. Dafür führen wir auch noch eine separate Spendenaktion durch. Deswegen sind wir mit Leuten direkt im Kontakt, die uns in ihrer Notsituation nach Hilfe fragen. Und daher kennen wir deren Lage besonders gut. Man muss sagen: Im Moment ist das größte Problem, dass die Leute keine Arbeit mehr haben, weil sie ihre Jobs verlieren. Ihre Arbeitgeber*innen können sie nicht weiter beschäftigen. Es ist kein Geld da, um Lebensmittel, Medikamente oder Hygieneprodukte zu kaufen. Alles das, was man so für den Alltag braucht.



Wir haben hier natürlich eine besonders vulnerable Zielgruppe. Es ist ja so, dass LGBTI oft nicht auf soziale Strukturen bauen können wie Menschen, die der Heteronorm entsprechen. Die können oft nicht zu ihren Familien, wenn die homo- oder transphob sind. Und die Strukturen im Freund*innenkreis, den man sich als Wahlfamilie aufgebaut hat, sind jetzt zum Teil durch Fluchtbewegungen gestört.



Viele LGBTI, die auf der Flucht sind, brauchen außerdem Geld für Transport und Unterkunft. Manche Fluchtwege verlaufen geradezu abenteuerlich durch besetzte Gebiete oder Russland und von dort zurück in die EU. Das ist alles sehr teuer. Für solche Gelder kommen wir auf.



Was nicht zu unterschätzen ist: Die psychologische Belastung. Das gilt vor allem bei zwei Gruppen: bei weiblich gelesenen trans* Personen, die eigentlich ausreisen dürften, aber eventuell ihre Dokumente noch nicht geändert haben. Die Änderung dieser Dokumente ist zum Teil teuer. Auch da helfen wir.



Und: Schwule Männer, die das Land gerne verlassen würden, aber nicht können. Wegen der Generalmobilmachung gibt es ja keine Möglichkeit, auszureisen. Die müssen ihre Angst aushalten. Manche sind da völlig in Panik. Zum Teil können sie in Notunterkünften von LGBTI-Organisationen unterkommen, die wir mit unterstützen. Sie kriegen dort einen Platz zum Schlafen, Versorgung und auch psychologische Beratung.



In der Gemengelage, in der wir uns da bewegen, herrschen sehr viel Trauer und Verzweiflung, auf der anderen Seite aber auch Entschlossenheit, diese Situation in irgendeiner Form zu überwinden. Manche sind in der Armee und kämpfen, darunter viele lesbische Frauen.



Wicht: Viele Menschen sind schwer traumatisiert, haben ihre Existenz verloren, ihr Einkommen, teilweise ihr Zuhause. Sie wurden aus ihrem Leben und ihrem Umfeld gerissen durch Flucht oder Zerstörung. Diese Situation wird auf absehbare Zeit nicht besser. Die Menschen bleiben erst einmal entwurzelt und in prekären Situationen. Sie wissen nicht, wie ihr Leben weitergeht, insbesondere, wenn sie das Land nicht verlassen können. Diese Menschen brauchen weiterhin dringend Hilfe.



Die Not lässt nicht nach. Ich glaube, dass sie eher noch wächst. Verzweiflung und Depressionen können sich unter diesen Umständen verschlimmern. Aber die Aufmerksamkeit für diese Menschen lässt nach. In Deutschland gab es ja am Anfang eine riesige Welle der Solidarität, auch in der queeren Community. Das fanden wir großartig. Jetzt muss es weitergehen!



Breyer: Am Anfang hat die Welle der Solidarität nicht nur uns motiviert, sondern vor allem die Ukrainer*innen getragen und sie darin bekräftigt, dass sie nicht vergessen werden. Jetzt muss ich aber immer wieder auf Anfragen antworten: "Wir haben fast kein Geld mehr." Leute fragen dann vielleicht schon zum dritten Mal an. Es ist unwürdig, wenn man so um Geld betteln muss. Da schäme ich mich oft…



| Direktlink | Marta aus Bila Tserkva über ihre Lage

Bleiben wir noch kurz bei der Lage in der Ukraine selber. Können sich diejenigen queeren Personen, die das Land wegen ihres Alters und ihres Geschlechtseintrags nicht verlassen dürfen, einer Einberufung entziehen? Gibt es Möglichkeiten in der Armee, offen queer zu sein oder führt das zu einem Versteckspiel?



Breyer: Es ist im Moment immer noch so, dass nur Soldat*innen, Reservist*innen und Menschen mit militärischer Erfahrung eingezogen werden. Man kann sich natürlich freiwillig melden und eine Ausbildung absolvieren. Ich kenne keinen Fall, bei dem jemand zwangsrekrutiert wurde.



Unter den Leuten, die in der Armee sind, gibt es sehr unterschiedliche Geschichten: Der offen schwule Soldat und Aktivist Viktor Pylypenko, der viel in den sozialen Medien unterwegs ist, wird in seiner Einheit akzeptiert. Das ist ein Miteinander dort. Es gibt aber natürlich auch andere Fälle: Ich habe von einer trans Person gehört, die sagt, ihr Kommandant stehe total hinter ihr und sie habe überhaupt keine Probleme. Nur die Kamerad*innen machen zum Teil dumme Sprüche. Wenn sie klar für sich einsteht, dann geht das für sie. Sie meinte zu mir: Wenn man genug Arbeit hat – und die haben wir ja nun gerade im Kampf – dann gibt es keine Zeit, über so etwas nachzudenken.



Andererseits weiß ich von einem Bekannten, der immer wieder angesprochen wird, warum er denn nicht in der Armee diene. Er solle doch jetzt auch sein Land verteidigen. Er ist aber psychisch gar nicht in der Lage dazu. Er versteckt sich, wechselt häufig den Ort, muss sich nebenbei um seine Mutter kümmern. Es kommt vielleicht nicht zu Zwangsrekrutierungen, aber der psychische Druck auf die Leute ist schon sehr hoch. Um diese Menschen müssen wir uns kümmern.



Wicht: Prinzipiell sind queere Menschen in Armeen schon besonders gefährdet. Die Ukraine war ja vor Beginn des Krieges queerpolitisch kein Paradies. Es gibt große Fortschritte, ja. Der Präsident selber hat sich ja zuletzt noch für die Möglichkeit eingetragener Partnerschaften für Schwule und Lesben ausgesprochen und entsprechende Schritte angekündigt. Gleichzeitig ist die Ukraine natürlich noch lange nicht so weit wie andere Länder. Gerade, wenn Emotionen, Ängste, Aggressionen aufkommen, sind queere Menschen oft die ersten Opfer. Natürlich gibt es Mobbing in Armeen und eine besondere Gefahr für queere Menschen.



Das heißt: Für alle Personen, die vom ukrainischen Staat als erwachsen und männlich geführt werden, die aber nicht in der Armee dienen, gilt gegenwärtig die Situation: Sie dürfen das Land nicht verlassen, sind aber an den Kriegshandlungen nicht selber beteiligt?



Wicht: Es gibt Ausnahmen aus gesundheitlichen Gründen. Einige haben es wegen einer Krankengeschichte raus geschafft, zum Beispiel aufgrund der Folgen einer HIV-Infektion. HIV an sich ist unseres Wissens kein verlässlicher Grund, aber wenn man eine Krankengeschichte dokumentieren kann, die zur Ausmusterung führt, darf man das Land verlassen. Einige haben das geschafft.



Breyer: Ein anderes Beispiel sind Begleitpersonen, etwa einer kranken Mutter. Oder wer im Ausland studiert. Viele versuchen, sich an europäischen Universitäten einzuschreiben. Dann ist man von der Pflicht, zu bleiben, befreit.



Ihr steht mit queeren Menschen in der Ukraine in Kontakt, die nach Hilfe suchen. Was für Gespräche führt ihr, was für Anfragen bekommt ihr? Wie könnt ihr helfen?



Breyer: Auf vielen Ebenen. Munich Kyiv Queer macht wie gesagt Einzelfallhilfe. Wir bekommen etwa über Instagram, Facebook oder per Mail Anfragen. Die Menschen schildern ihre Situation und wir prüfen das. Viele Leute kennen wir eh. Und dann schicken wir schnell und unbürokratisch per Paypal Geld. Monatsbedarfe liegen zum Beispiel zwischen 200 und 500 Euro.



Das Bündnis Queere Nothilfe Ukraine wiederum schließt Verträge mit einzelnen LGBTI-Organisationen. Es errechnet mit ihnen zusammen deren Bedarf. Und wenn der Vertrag unterschrieben ist, wird Geld transferiert. Das sind viel höhere Summen als ein paar hundert Euro, da geht es um mehrere tausend. Die Organisationen unterstützen damit ihre Notunterkünfte und Leute vor Ort, zum Beispiel mit Lebensmitteln und Medikamenten. Wir haben aber auch immer wieder Sachspenden für die Unterkünfte geschickt. Da geht es dann auch um Medikamente, zum Beispiel Hormone.



Wicht: Die Versorgung mit HIV-Medikamenten sollte eigentlich durch die WHO sichergestellt sein. Aber es gibt natürlich logistische Probleme dort, wo Gebiete eingenommen oder Städte zerstört worden sind. Da ist dann vielleicht das System nicht mehr vorhanden, über das die Sachen sonst verteilt werden.



Auch Substitutionstherapien für heroinabhängige Menschen sind sehr wichtig. Da sind Versorgungsketten zusammengebrochen. Diese Frage bleibt übrigens auch ein Problem, wenn Menschen hierher kommen. Es ist erst kürzlich ein Mensch gestorben, der nicht rechtzeitig in die Substitutionstherapie vermittelt wurde. Für Frage rund um medikamentöse Versorgung haben wir eine Arbeitsgruppe Medizin.



Breyer: Dann gibt es noch den "Bot", einen Hilfsbot für LGBTI auf Telegram. Den betreiben Leute aus unserem Bündnis – leider nicht mehr lange, weil die Kapazitäten nicht ausreichen. Auf Telegram können sich hilfesuchende queere Menschen aus der Ukraine an den Bot wenden und ihre Lage schildern. Meistens geht es da um Fluchtbewegungen. Man versucht, die Leute über Notunterkünfte, deren Orte ja geheim sind, durchs Land zu navigieren. Es gibt Tipps für die Flucht, rechtliche Fragen werden geklärt.



Wicht: Der Name "Bot" ist ein bisschen irreführend. Es antworten echte Menschen.



Menschen fliehen aber auch nach wie vor aus der Ukraine, auch queere Personen. Wie könnt ihr denen helfen?



Breyer: Bei der Vorbereitung der Flucht, mit Beratung und teilweise finanziell. Auf der Flucht selber können wir relativ wenig tun. Wenn die Menschen hier sind, können sie wieder von unserer Hilfe profitieren. Da dann aber weniger vom Bündnis, als durch LGBTI-Organisationen in deutschen Städten, an die wir die Menschen weitervermitteln. Sie helfen vor Ort, in die Versorgungssysteme hineinzukommen: mit Beratung und Begleitung.



Wicht: Prinzipiell kann man sagen: Die medizinische Versorgung für die Menschen aus der Ukraine ist gut abgesichert. Es geht mehr darum, dass sie durch das System durchsteigen und schnell zu den richtigen Stellen gelangen. Gerade bei Drogen konsumierenden Menschen dauert das oft noch zu lange. Wir haben Wegweiser-Videos gemacht und mehrsprachige Webseiten aufgesetzt.



Das andere ist die Wohnraumfrage. Wir haben eine große Erfolgsgeschichte erlebt. Viele aus unserer Community haben aus Hilfsbereitschaft heraus gesagt: Klar können queere Leute bei mir unterkommen! Das war super wichtig.

Und wie sieht es da jetzt aus?



Wicht: Düsterer. Die Hilfsbereitschaft hat leider sehr nachgelassen. Die Aufmerksamkeit für das Thema schwindet, aber das Leid wird ja nicht geringer.



Breyer: Tatsächlich war das ganz großartig, wie die Community am Anfang geholfen hat, zumal in Städten wie Berlin und München, die ja eigentlich voll sind. Das hat jetzt lange getragen. Inzwischen gibt es aber leider überhaupt keine Angebote mehr an Privatunterkünften, weder in Berlin, wo sich die russischsprachige Organisation Quarteera darum kümmert, noch bei uns in München. Wir haben schon versucht, mehr ins Bundesgebiet zu vermitteln. Es existiert ja auch andernorts gute queere Infrastruktur. Aber auch dort ist die Bereitschaft, Menschen privat unterzubringen, inzwischen gesunken.



Als vulnerable Gruppe brauchen queere Menschen Schutzräume, und die waren bei privaten Leuten aus der Community eher gegeben als etwa in staatlichen Sporthallen oder angemieteten Hotels. Die Menschen, die jetzt noch privat untergebracht sind, müssen leider oft bald raus. Nach vielen Monaten sagen die Gastgeber*innen: Ich brauche meine Wohnung, mein Haus, mal wieder für mich.



Wenn wir keine andere Möglichkeit haben, müssen die Menschen dann wieder in die staatlichen Ankunftszentren. Wir versuchen zwar, die Fachkräfte, die dort arbeiten, für queere Belange zu sensibilisieren. Aber das ist einfach nicht optimal.



Wir haben in München eigens einen Verein gegründet, Munich Queer Homes, der Wohnraum anzumieten versucht, um dann queere WGs einzurichten. Ob das auf Dauer funktioniert, wissen wir noch nicht. Die Schwulenberatung Berlin hat ähnliche Projekte aufgelegt und dort war es erfolgreich.



Wicht: Zu Beginn haben wir über Lobbyarbeit versucht, darauf hin zu wirken, dass queere Menschen nicht aus den Großstädten in Landstriche geschickt werden, in denen es keine queere Infrastruktur gibt. Da war es auch ganz wichtig, Leute erst einmal privat unterzubringen, allein, damit sie nicht zu schnell in dieses Verteilsystem gerieten.



Breyer: Der Königsteiner Schlüssel, nach dem Geflüchtete auf die Bundesländer verteilt werden, besteht nach wie vor. Die Bundesregierung hat es dezidiert abgelehnt, queere Menschen hier als vulnerable Gruppen zu definieren. Das Land Berlin hat aber beschlossen, dass zumindest trans Leute in der Stadt bleiben können oder höchstens nach Hamburg geschickt werden. Immerhin.



Übrigens: Man kann als Geflüchtete*r an seinem jetzigen Wohnort bleiben, wenn man schon einen Arbeits- oder Mietvertrag über mehr als sechs Monate hat. Integrationsleistungen werden auch berücksichtigt sowie Familie ersten Grades.



Wicht: Oft haben private Gastgeber*innen sehr geholfen. Ich kenne einen Gastgeber, der einen Mietvertrag über ein Jahr ausgestellt hat, und so konnte sein schwuler Gast in Berlin bleiben.



Woran liegt es noch, dass von privater queerer Seite die Unterstützung weniger wird?



Wicht: Zum einen sind das Ermüdungserscheinungen. Andere Dinge passieren, vieles wiederholt sich – das Thema sinkt in der Aufmerksamkeitsökonomie ab. Zum anderen ist das Leid nicht mehr so sichtbar. Hinzu kommt noch, dass Menschen nur eine begrenzte Zeit zu starken Einschränkungen bereit sind. Das ist ja oft so, wenn Katastrophen eintreten: Man sieht die Bilder und die Leute, die leiden. Dann ist die Hilfsbereitschaft groß. Dann bleibt zwar das Leid groß, aber die Medienberichterstattung geht zurück.



Breyer: Das ist ja auch mit Blick auf den Winter, vor dem viele Angst haben, total verständlich. Inflation, steigende Energiepreise – die Menschen gucken nach sich selbst. Aber man muss auch betonen: Es wurde bisher Unglaubliches geleistet. Die Leute haben ja nicht nur ein Zimmer zur Verfügung gestellt, sie haben oft aktiv bei Bürokratie und Integration geholfen. Kein Wunder, dass es gewisse Ermüdungserscheinungen gibt.



An wen würde dann der Aufruf erfolgen, sich privat noch mal mehr einzubringen? Oder sind das auch kommunale Stellen, die hier noch mehr leisten müssten, auch mit Blick auf den Winter?



Breyer: Mein Aufruf an die Politik lautet, diesem Schutzbedürfnis queerer Menschen gerecht zu werden und entsprechend zu handeln. Oft habe ich den Eindruck, dass der Wille zwar da ist. Woran es fehlt, ist der Platz. Und so ist es am Ende doch eine Aufgabe für die Zivilgesellschaft und für die Community.



Die Kommunen müssen darum unsere Vereine finanziell unterstützen, damit wir als Zivilgesellschaft diese zum Teil staatlichen Aufgaben leisten können und nicht ausbrennen. Viele Leute arbeiten seit Monaten rund um die Uhr ehrenamtlich. Da vermisse ich tatsächlich die Unterstützung aus der Politik.



Wicht: Es gibt durchaus zusätzliche öffentliche Mittel. Aber die decken überhaupt nicht das unglaubliche Engagement von Organisationen wie Conrads oder von Quarteera in Berlin ab. Die haben bisher nicht die hauptamtlichen Stellen finanziert bekommen, die es eigentlich bräuchte.



Es wäre also wichtig, dass die Hilfe, die geleistet wird, mittel- und langfristig finanziell abgesichert wird. Wir sind noch im Krisenmodus, aber der funktioniert nicht auf Dauer. Ich denke aber auch an uns als Community: Wir dürfen unsere Leute nicht vergessen und im Stich lassen, nur weil es lange dauert.



Das Dritte wäre: Queerpolitik bedeutet für mich immer auch Solidarität mit anderen Gruppen, die benachteiligt sind. Wir dürfen auch die Menschen ohne ukrainischen Pass nicht vergessen. Da sind natürlich auch queere Menschen und Menschen mit HIV dabei. Wir haben gerade eine Petition gestartet: #SchutzFürAlle. Da sind 120 junge Menschen aus Köln dabei, die aus der Ukraine geflohen sind, aber ursprünglich aus afrikanischen Ländern stammen. Die haben keinen ukrainischen Pass und bekommen deswegen keinen Aufenthaltstitel wie Ukrainer*innen. Traumatisierte Kriegsflüchtlinge, die auf der Flucht auch noch schlimme rassistische Erfahrungen gemacht haben, werden alleine gelassen.



Ihre Existenzen stehen auf dem Spiel oder sind schon zerstört, trotzdem kriegen sie nicht die nötige Hilfe. Das höchste der Gefühle waren jetzt Übergangsfristen von einem halben Jahr, mit denen sie also nicht gleich ausreisen mussten. Das ist natürlich keine Lösung. Diese Menschen müssen die gleichen Rechte erhalten wie Menschen mit einem ukrainischen Pass. Es sind alle vor den gleichen Bomben geflohen.



Breyer: Drittstaatenangehörige werden nur dann wie Ukrainer*innen behandelt, wenn sie vor dem 24. Februar eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in dem Land hatten. Das ist ungerecht.



Wicht: Es ist eine Menschenrechtsfrage. 20 von den 101 Leuten waren bei unserer Konferenz "Positive Begegnungen", einige davon sind HIV-positiv. Da haben wir die Grundlage für unsere Petition auf WeAct gelegt. Das sind so fantastische, engagierte junge Leute, teilweise Medizinstudierende, fertige Ärzt*innen, viele andere Beruf sind vertreten. Abgesehen von der humanitären Frage: In einem Land mit Fachkräftemangel ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum da so verbohrt und ausländerrechtlich agiert wird. Es gibt einfach keine Rechtfertigung, sie hier nicht aufzunehmen und zu unterstützen.



Breyer: Ich bin ja auch Pressereferent des schwul-queeren Zentrums SUB in München. Wir haben hier Geflüchtete, die voll integriert sind, gut Deutsch sprechen und zum Beispiel Pflegekraft werden wollen, aber in Bayern keine Arbeitserlaubnis bekommen. Einen Fall haben wir erst neulich in die Presse gebracht.



Wicht: Mir ist noch ein Appell an euch als Journalist*innen wichtig. Ich glaube, dass wir wieder anfangen müssen, die Geschichten dieser Menschen stärker zu erzählen. Wie geht es denen jetzt, wie hat es sich für sie entwickelt? Einfach, um deutlich zu machen, dass das alles noch passiert.



| Direktlink | Viktor aus Kharkiv über den kommenden Winter

Mir selbst ist es auch erst wieder richtig bewusst geworden, als ich neulich auf Spiegel Online eine Geschichte über einen jungen Mann gelesen habe, der seine gesamte Familie verloren und sich dann bis nach Deutschland durchgeschlagen hat. Da dachte ich: Ja genau, solche Geschichten müssen wir auch von queeren Menschen erzählen. Dann wird sofort wieder völlig klar, dass Hilfe weiterhin gefragt ist.