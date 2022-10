AIDS-Hilfe Frankfurt sucht Mitarbeiter*in der Sozialen Arbeit (m,w,d)

Heute, 10:26h, noch kein Kommentar

Haben Sie Interesse, bei der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. mitzuarbeiten?



Die AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. ist mit haupt- und ehrenamtlichen Teams für Menschen da, die von HIV betroffen oder aus den unterschiedlichsten Gründen mit dem Thema HIV und AIDS konfrontiert sind. Wir bieten Information, Beratung, Hilfe und Unterstützung in unterschiedlichen Projekten für Menschen unterschiedlicher Zielgruppen.



Wir suchen ab sofort für das Projekt SCHLAU-Frankfurt nach einem*einer



Mitarbeiter*in der Sozialen Arbeit (m,w,d)

(TZ-50%-Stelle)



Die Stelle ist für 2 Jahre befristet, eine Weiterführung des Projektes darüber hinaus ist angestrebt.



SCHLAU-Frankfurt ist das größte ehrenamtliche SCHLAU Projekt in Hessen und macht Bildungs- und Anti-Diskriminierungsarbeit zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. SCHLAU bietet Workshops für Jugendliche und junge Erwachsene zu diesen Themen an, um den Jugendlichen queere Lebensrealitäten auf autobiografischer Basis näher zu bringen, mit ihnen Vorurteile zu reflektieren und ein Bewusstsein für vielfältige Identitäten zu schaffen.



Arbeitsfelder:

● Koordination und Organisation von Workshops und Vernetzungstreffen

● Konzeptionelle Weiterentwicklung & Erweiterung des Projektes

● Inhaltliche Aufbereitung von Arbeitsmaterialien sowie Berichts- und Antragswesen

● Ehrenamtsmanagement

● Zusammenarbeit und Vernetzung mit Kooperationspartnern



Wir erwarten:

● Ein Studium der Sozialen Arbeit oder ein vergleichbares Studium

● Mind. 2-3 Jahre Berufserfahrung in der sozialpädagogischen Arbeit

● Theoretische Kenntnisse zu Rassismuskritik, (Hetero-)Normativitätskritik und Intersektionalität

● Erfahrungen und Kenntnisse in der Antidiskriminierungsarbeit und/oder von queerer Bildungsarbeit

● Kenntnisse in der Arbeit mit Ehrenamtlichen und im Ehrenamtsmanagement

● Akzeptanz und Aufgeschlossenheit gegenüber den Hauptbetroffenengruppen LSBTIQ+

● Teamfähigkeit, Eigenständigkeit, Organisationstalent

● Überzeugendes, offenes und verbindliches Auftreten



Wir bieten:

● Arbeiten in einem jungen und motivierten Team

● Ein unkonventionelles Arbeitsfeld mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten

● Regelmäßige Fort- und Weiterbildung sowie Supervisionen

● Flexible Arbeitszeitmodelle

● Bezahlung nach Haustabelle



Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an , AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., z. Hd. Carsten Gehrig, Psychosoziales und Prävention, Friedberger Anlage 24, 60316 Frankfurt/Main.