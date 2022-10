Community-Zentrum für queere Menschen aus der Ukraine in Hellersdorf gestartet

Gestern, 18:29h, noch kein Kommentar

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat Quarteera, die Organisation queerer russischsprachiger Menschen in Deutschland, eigenen Angaben zufolge mehr mehr als 1.000 LGBTI geholfen. Die meisten von ihnen seien in Berlin geblieben und bräuchen weiterhin Unterstützung, etwa in rechtlichen oder psychologischen Fragen.



Aufgrund der großen Nachfrage habe der Verein sein Angebot ausgeweitet: Zusätzlich zu Angeboten im Community-Zentrum in Prenzlauer Berg habe man nun eine Begegnungsstätte in Hellersdorf geschaffen, wo nach eigenen Angaben mindestens 100 queere Menschen aus der Ukraine wohnten. Dort finde nun die Aufnahme und regelmäßige Beratung von Geflüchteten aus der Ukraine statt, so Quarteera in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zudem seien dort Treffen von Selbsthilfegruppen und andere Bildungs- und Community-Aktivitäten geplant.



Betreut wird die Arbeit des Community-Zentrums von Maryna Usmanova – einer Aktivistin aus Cherson, die im März nach Deutschland kam und seitdem in Marzahn-Hellersdorf wohnt.

Halloween-Party für alle

Am 28. Oktober um 18 Uhr lädt Quarteera alle Interessierten ein, das Community-Zentrum bei einer Halloween-Party kennenzulernen. Geplant sind neben der Vorstellung des Projekts ein Kostümwettbewerb, eine "Küche für alle" und Gesellschaftsspiele.



Die Arbeit des Community-Zentrums für ukrainisch- und russischsprachige queere Menschen in Hellersdorf wird durch die Förderung für Migrantenorganisationen durch das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf und das Projekt Partnerschaft für Demokratie Hellersdorf ermöglicht. (cw/pm)

Quarteera-Community-Zentrum Hellerdsorf



Grünes Haus für Hellersdorf e.V.

Boizenburger Str. 52-54, 12619 Berlin

2 OG, Raum 2.2



Öffnungszeiten des Community-Zentrums

Sprechstunden (Psychosoziale Unterstützung):

Dienstag 15-17 Uhr

Freitag 15-17 Uhr

Community-Events:

Dienstag 18-20 Uhr

Freitag 18-20 Uhr