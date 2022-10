Neonazis störten Drag-Kinderlesestunde in Zürich

Heute, 13:51h,

Im Zürcher Tanzhaus sollte am Sonntag eigentlich wieder die jährliche Vorleseveranstaltung von Dragqueens für Kinder stattfinden. Doch Neonazis hatten, wie zuletzt bei ähnlichen Veranstaltungen in den USA oder in Wien, etwas dagegen.



Die Faschist*innen schlichen sich zunächst in die Veranstaltung und versuchten, ein Transparent zu entrollen. Das konnte allerdings unterbunden werden. Eine weitere Gruppe zündete vor dem Veranstaltungsgebäude hinter einem Transparent mit der Aufschrift "Familie statt Gender Ideologie (sic)" Rauchfackeln und schüchterte so Besucher*innen ein.

Drag Story Time erfreut sich "immenser Beliebtheit"

Laut einem vom Tanzhaus verbreiteten Statement finde die Veranstaltung unter dem Namen "Drag Story Time" schon seit vier Jahren statt. Die Vorlesestunde "für Kinder von drei bis zehn Jahren" werde von Brandy Butler und ihren Drag-Freund*innen konzipiert und durchgeführt. Sie erfreue sich "immenser Beliebtheit bei Klein und Gross", vermittele Diversität, Toleranz und Inklusion und lebe von einem offenen Diskurs über Geschlechteridentitäten und Rollenvorbilder.



Die Gruppe vor dem Tanzhaus habe aus etwa neun Personen bestanden und die Zufahrt zur Veranstaltung blockiert. Neben den eingesetzten Rauchfackeln hätten sie Parolen gerufen. So seien "die Veranstaltung, die Künstler*innen und nicht zuletzt unsere Gäste massiv gestört und erschreckt" worden. Man habe vonseiten des Hauses Anzeige erstattet.



Die Lesestunde sei fester Bestandteil des Programms. Die darin vermittelten Werte und Ideale seien auch diejenigen des Hauses, das ein Ort der Begegnung, der Offenheit, Toleranz und künstlerischer Freiheit bleibe. Dass "ausgerechnet" eine Familienveranstaltung angegriffen worden sei, entsetze das Tanzhaus "umso mehr"



Die rechtsradikale Gruppe "Junge Tat" bekannte sich online zu der Störaktion und nannte sie eine "Blockade" und eine "ästhetische Intervention gegen die perverse Dragqueen-Geschichtsstunde für Kinder in Zürich".

Immer wieder Proteste und Drohungen gegen Draglesestunden

Im Juni hatten Neonazis eine ähnliche Leseveranstaltung in einer Wiener Bücherei gestört, indem sie nachts eine Mauer im Eingang errichteten. Auf der Mauer in den österreichischen Nationalfarben war der Spruch "#NOPRIDEMONTH" angebracht gewesen. Die Veranstaltung konnte letztlich nur unter Polizeischutz und weiteren Störungen von Rechten stattfinden (queer.de berichtete).



In den USA brachten 30 Abgeordnete der Republikaner kürzlich einen Gesetzesentwurf ins Repräsentant*innenhaus ein, der auf das Verbot der Finanzierung ähnlicher Veranstaltungen mit Bundesmitteln hinausläuft. Allerdings dürfte der Vorstoß kaum Aussicht auf Erfolg haben.



2019 wurde eine Dragqueen-Lesestunde in Texas aus Sicherheitsbedenken eingestellt. Die "Drag Queen Story Time" konnte nach Drohungen unter anderem mit einer Schusswaffe nicht mehr stattfinden (queer.de berichtete). Nach rechten Protesten wurde jüngst eine solche Veranstaltung auch in North Carolina abgesagt. (jk)