"Prince Charming": Haben Fabian und Sebastian etwa Sex?

"Inwiefern ist Liebe für euch Risiko?" Diese Frage stellt Fabian den vier glücklichen Kandidaten, denen in der aktuellen vierten Folge von "Prince Charming" die Ehre zuteilwird, in einem schlecht ausgeleuchteten Casino mal richtig zu zocken. Es handelt sich um die Mauerblümchen Alessandro, Alexander, Nico und Srira, die aus ihrer Komfortzone gelockt werden sollen, um ihre Kämpfernatur im Anwerben des Prinzen unter Beweis zu stellen.



Diese ungalanten Gesprächsüberleitungen, die demonstrativ vom konstruierten Umfeld zu belanglosen Auseinandersetzungen über monogame Beziehungen führen, ermüden zunehmend. Willst du deine Beziehung im Vorfeld komplett zerdenken, keinen Raum für spontane Entwicklungen lassen? Die spannungsgeladene Frage aus dem Off – "Schafft es einer der Männer, schon heute den Jackpot zu knacken?" – geht ebenfalls ins Leere: Nein, offensichtlich nicht, es wird ja noch fünf weitere Episoden geben.



Alexander wird für seine Risikobereitschaft mit einem überraschten gönnerhaften Blick bedacht: Damit habe Fabian ja nicht gerechnet, stille Wasser seien eben doch tief. Diese Darstellung des – nebenbei völlig spaßfrei wirkenden – Casino-Abends ist nicht nur RTL-typische Verherrlichung von Glücksspielen, sondern zeigt auch die hochfalsche Annahme von Fabian, die er uns mit einem Schuljungengrinsen präsentiert: "Jemand, der risikoaffin im Spiel ist, wird auch ein bisschen risikoaffiner im Alltag sein."

Besitzansprüche, Befürchtungen und Enttäuschungen

Für den 33. Geburtstag des Prinzen sind sich die Produzent*innen nicht zu schade, wieder tief in die phallozentrische Sprachkiste zu greifen und die Frage zu stellen, ob dort auch Eierlaufen und Sackhüpfen gespielt werden. Mit einer unangenehmen Intensität muss das sich ausdünnende Teilnehmerfeld nun um die Aufmerksamkeit von Fabian buhlen und sich wie die Geier auf ihn stürzen, während der Prinz das mit einer schüchternen Arroganz quittiert.



"Die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft." Dieser neunmalkluge Deutschlehrer*innen-Spruch von Franz Grillparzer kommt mir immer wieder in den Sinn. Vor allem Tim zerbricht an der gruppeninternen Tendenz, mit der alle Kandidaten in die Begegnungen mit dem Prinzen eine besondere Intimität hineindichten und damit ihre alleinigen Besitzansprüche rechtfertigen. Weil er den ersten Kuss der Staffel genießen durfte, verspürt er gegenüber dem Anbandeln von Fabian mit Sebastian Missgunst – und reagiert dementsprechend verletzt, als dieser für ein Übernachtungsdate in der Villa eingeladen wird.



Nein, sie hatten keinen Sex! Ein kollektives Aufatmen macht sich in der Gruppe breit, als die "schlimmsten" Befürchtungen nicht bestätigt werden. So sehr wie dieser zugegeben überraschende Crush jetzt aber im Raum steht – und gemessen an der durchweg schlechten Rezeption durch die anderen Kandidaten – bin ich mir aber sicher, dass Sebastian des gelungenen Spannungsbogens wegen nicht als Sieger aus der Staffel geht. Nico dagegen mausert sich zunehmend aus seinem Stand als schüchterner, ironischer Beobachter zu einem der Favoriten, dem für die nächste Episode ein Einzeldate versprochen wird. Die anderen quittieren dies mit pikierten Blicken.

Drei Kandidaten müssen die Villa verlassen

An der Eifersucht scheitert auch Marcel, der nach eigenen Aussagen seit drei Jahren nicht mehr so viele Gefühle und Schmetterlinge im Bauch für jemanden empfunden hat wie für den Prinzen – gemessen an dem, was die Serie dem Publikum zeigt, kann sich dies ausschließlich auf körperliches Begehren für Fabians gestählten Körper beschränken. Dennoch (oder daher) schafft er es nicht in die nächste Runde.



Auch Alessandro und Srira scheiden mit der immergleichen, müden Begründung aus, ihr Temperament reiche nicht für die Sendung. Interessant ist hier der Zusammenhalt unter den Kandidaten zwischendurch, die sich trotz des Konkurrenzverhältnisses bei Enttäuschungen und des (inszenierten) Herzschmerzes zur Seite stehen. Die Macht des guten filmischen Schnitts zeigt sich bei Marcus, der mit einem deutlich zu spät eingeblendeten, unglaubwürdig schockierten Gesicht auf das Ausscheiden von Alessandro reagiert – herrlich, ein Glanzmoment dieser Episode.



Die vierte Episode soll offenkundig Dynamik aufbauen und steigendes Ellbogen-Denken anregen: Mit schadenfroh zusammengeriebenen Händen sollen sich die Zuschauer*innen auf das kommende Drama und das inszenierte Gemetzel freuen – diese emotionale Scheinehrlichkeit und den weiteren Handlungsverlauf werde ich gespannt verfolgen.