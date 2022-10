ZDFneo zeigt neue queer-inklusive Teenie-Serie

Heute, 17:38h, noch kein Kommentar

Noch existiert nicht mal ein Trailer, aber vereinzelt ist schon von einer Serie die Rede, die den Nerv der Jugend treffen soll wie einst der ebenfalls britische Klassiker "Skins" (2007-2013): In der sechsteiligen Reihe "Tell me everything", ab Mitte November bei ZDFneo zu sehen, durchleben sechs Schüler*innen im beschaulichen Welwyn Garden City nördlich von London eine turbulente Phase an der Schwelle zum Erwachsenwerden.



Zur Suche nach der eigenen Identität gehörten auch Experimente mit Alkohol und Drogen sowie erste Erfahrungen mit Liebe und Sex, verrät der Pressetext. Im Mittelpunkt der Serie steht der psychisch labile Teenager Jonny, der von einem familiären Schicksalsschlag aus der Bahn geworfen wird.



Sein Kumpel Louis ist ein zurückhaltender und gewissenhafter Teenager. Mit der Zeit gelingt es ihm, seine Schüchternheit etwas abzulegen und seine eigenen Interessen besser durchzusetzen. Er sammelt auch erste Erfahrungen in Liebesdingen – mit weiblichen und männlichen Partnern.



Louis (Spike E. Fearn) hat sturmfrei und schmeißt das erste Mal in seinem Leben eine Hausparty

Mitschülerin Regan lebt derweil bei ihrer Großmutter und betreut diese. "Diese Verantwortung zu schultern, hat Regan dazu gezwungen, reifer und weniger sorglos zu sein als ihre Altersgenossen. Schon von klein auf war sie mutig genug, offen und ehrlich mit ihrer Sexualität umzugehen. Aber in einer kleinen Vorstadt homosexuell zu sein, hat ihre romantischen Möglichkeiten eingegrenzt." Eine neue Pflegekraft für die Oma, Jaz, ist offensichtlich chaotisch, so der Pressetext. "Doch der frische Wind, den Jaz in Regans Zuhause bringt, gibt ihr die Möglichkeit, ihr eigenes Leben mehr zu genießen. Und Jaz outet sich sogar als romantische Option für Regan..."

In Großbritannien läuft die Serie zu einem noch unbekannten Starttermin beim zweiten, jugendlichen Kanal des Privatsenders ITV, sie entstand direkt als Co-Produktion mit ZDFneo. Der Mainzer Sender zeigt die Folgen ab Freitag, den 18. November um 20.15 Uhr, bereits ab 10 Uhr ist Premiere in der Mediathek.



Regan (Tessa Lucille, l.) im Gespräch mit Neve (Lauryn Ajufo)

Die Serie ist die erste Drama-Schöpfung des Autors Mark O'Sullivan, der darin trotz Settings "in den 2020er-Jahren" seine eigenen Erfahrungen aus den 90ern mit Tragik und Humor verarbeitet. Auch er wuchs in Welwyn Garden City auf und die Rolle des Johnny basiere "sehr" auf ihn persönlich. Letztlich handle sie "von diesen Teenagerjahren, in denen sich dir die Welt in all ihrer chaotischen, betrunkenen, gefährlichen und strahlenden Herrlichkeit öffnet – dieses kurze Fenster, in dem man noch kein Vollzeit-Erwachsener, aber definitiv auch kein Kind mehr ist", so O'Sullivan. "Man weiß nicht genau, wer oder was man ist – aber so ziemlich alles scheint möglich.



Neve und Louis stehen Jonnys (Eden H. Davies, r.) nach dem Schicksalsschlag zur Seite

"Wenn der Teenager-Mark aus den 1990er-Jahren die Serie sähe, würde er hoffentlich merken, dass er nicht allein war, egal wie sehr er sich so fühlte. Und ich hoffe, er würde begreifen, dass die meisten Dinge besser werden, manche Dinge nicht von Dauer sind und es in Ordnung ist, nicht zu wissen, wer man ist – denn man hat den Rest seines Lebens Zeit, um das herauszufinden", so O'Sullivan. (cw/pm)