Faeser will in Katar über Sicherheit queerer Fußballfans sprechen

Faeser ist seit Dezember 2021 die erste Bundesinnenministerin (Bild: BMI / Peter Jülich)

Heute, 15:47h,

Bei der im November startenden Fußball-WM in Katar will die für Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nach Angaben des "Spiegel" vor Ort die Sicherheit von queeren Fans während des Turniers thematisieren. Faeser habe neben der Menschenrechtsbeauftragten Luise Amtsberg (Grüne) für ihre Reise auch den Eventmanager Bernd Reisig von der Initiative "Liebe kennt keine Pause – gegen Homophobie in Katar" eingeladen, berichtete das Hamburger Nachrichtenmagazin am Freitag.



Die von Benjamin Näßler, Mr. Gay Germany 2020, ins Leben gerufene Initiative will auf die Homosexuellenfeindlichkeit in dem Emirat aufmerksam machen und setzt sich dafür ein, "dass der Druck auf Katar erhöht wird, die Diskriminierungspraxis von Homosexuellen zu beenden und eine WM möglich zu machen, bei der alle Menschen unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht, Hautfarbe und sexueller Neigung willkommen sind". Die Initiative hatte unter anderem in sozialen Netzwerken diverse Unterstützungsvideos veröffentlicht, darunter von Bundeskanzler Olaf Scholz (queer.de berichtete).

Drohen Sanktionen außerhalb der Stadien?

Die Innenministerin hatte die Lage von queeren Menschen in Katar schon zuvor kritisiert. Bei künftigen internationalen Sportevents sollte bereits die Vergabe "an menschenrechtliche Standards" geknüpft werden, forderte Faeser. Einen Boykott der WM lehnte sie aber ab (queer.de berichtete).



Vor einigen Wochen hatte bereits Faesers Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) das Emirat besucht. Bei den Gesprächen wurde ihr dem Bericht zufolge unverbindlich zugesagt, man werde queere Fans bei der WM nicht gesondert beobachten oder gar ausspähen. Jede Art von Liebesbekundungen wie das Küssen in der Öffentlichkeit oder das Schwenken von Regenbogenfahnen außerhalb der Stadien aber würden von den Behörden unterbunden und strafrechtlich geahndet.



Öffentlich hatte sich Katar zu der Frage vermeintlich liberaler geäußert. So hatte Emir Tamim Bin Hamad Al Thani mehrfach betont, dass alle Fans bei der WM willkommen seien (queer.de berichtete). Gleichzeitig hatte er mehrfach gesagt, dass Besucher*innen "unsere Kultur respektieren" müssten (queer.de berichtete). Gruppen wie die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatten homosexuelle Fußballfans vor einer Reise in den Golf-Staat gewarnt (queer.de berichtete).



Homosexualität ist in Katar gesetzlich verboten und kann mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft werden, muslimischen Gläubige droht sogar die Todesstrafe. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist auch ansonsten wegen der kritischen Lage von Menschenrechten im Emirat hochumstritten. Das Land wird etwa wegen des Umgangs mit Gastarbeiter*innen scharf kritisiert. Diese Woche sorgten zudem neue Zensur-Richtlinien für Medien während der WM für Kritik.



Die WM war bereits 2010 vergeben worden, zusammen mit dem ebenfalls umstrittenen Turnier 2018 in Russland. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte erst vor wenigen Tagen bei einer Pressekonferenz betont: "Ich wiederhole es klar und deutlich: Jeder wird willkommen sein – unabhängig von Herkunft, Hintergrund, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Nationalität."



Diese Woche hatte der Verbund der deutschen CSDs den DFB kritisiert, der vor Ort mit einer "OneLove"-Kampagne und -Kapitänsbinde für Vielfalt werben will. Die Nationalmannschaft solle sich klarer hinter die Community stellen und bei der Binde die richtigen Farben der Regenbogenflaggen nutzen, so der CSD Deutschland e.V. (queer.de berichtete). (afp/cw)