Jerewan: Junges schwules Paar nimmt sich das Leben

Heute, 06:50h,

"Homophobie hat zwei weitere Leben auf dem Gewissen" – mit dieser Überschrift reagierte am Freitagabend die Organisation Pink Armenia auf die Meldung vom Suizid eines jungen schwulen Paares in Jerewan. Wie im Laufe des Tages bekannt wurde, hatten sich die Teenager am Donnerstagabend von der 92 Meter hohen Dawtaschen-Brücke in den Tod gestürzt.



Medienberichten zufolge handelte es sich um einen 15-Jährigen, Arsen, und um den wenige Jahre älteren Tigran. Wenige Stunden zuvor hatten sie mehrere Bilder bei Instagram gepostet, die sie unter anderem küssend zeigten oder beim Tragen von Partnerringen an ihren Fingern. "Happy End" hatten die Jungen dazu geschrieben, "Entscheidungen über das Teilen der Fotos und unsere künftigen Handlungen wurden von uns gemeinsam getroffen."



Queer.de hat sich entschieden, die Fotos nicht zu verbreiten, um Suizid nicht zu romantisieren. In sozialen Netzwerken verbreiteten sich die Bilder dennoch rasant, auch der Originalbeitrag ist noch online und wird weiter kommentiert. Viele äußerten Schock und Anteilnahme – andere Abscheu und Hetze.

Hasserfüllte und beleidigende Kommentare

"Leider waren die öffentlichen Reaktion auf das Geschehene nicht überraschend", so Pink Armenia. "Die Fotos, die die Jungen gepostet haben, verbreiteten sich schnell auf Social-Media- und Telegram-Kanälen, mit hasserfüllten und beleidigenden Ausdrücken, die oft die Tatsache betonen, dass die Jungen schwul sind, und dass dieser Umstand ihre Entscheidung rechtfertigten würde, sich umzubringen. Viele Kommentare forderten sogar andere auf, dasselbe zu tun."



Es sei inakzeptabel, den Verlust von Menschenleben zu rechtfertigen. "Die jungen Männer hatten noch viele Lebensjahre vor sich, aber aus Intoleranz ihnen gegenüber unternahmen sie einen so tragischen Schritt. LGBT-Menschen kennen das Gefühl, isoliert zu sein, von Familie und Gesellschaft nicht verstanden zu werden. Dieser tragische Fall beweist einmal mehr, dass LGBT-Menschen in Armenien nicht sicher sind und weder von der Gesellschaft noch vom Staat geschützt werden."

Mutter: "Es wäre besser, du würdest sterben"

Berichten zufolge soll der Jüngere der beiden Jungs von zu Hause weggelaufen sein. Die Mutter eines Jungen soll die Fotos noch negativ kommentiert haben, unter anderem mit dem Satz "Es wäre besser, du würdest sterben". Nach der Meldung des Todes sei der Kommentar gelöscht worden.



Es sei äußerst wichtig, Mitgefühl zu zeigen und die Ernsthaftigkeit dessen zu erkennen, was passiert ist, so Pink Armenia weiter. Die Organisation forderte die Öffentlichkeit auf, Beleidigungen und Hetze zu unterlassen. "Suizidgedanken werden oft von Schuldgefühlen, Angst, Selbstvorwürfen und Scham aufgrund gesellschaftlicher Einstellungen zur eigenen sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität begleitet." In solchen Situationen sei es äußerst wichtig, professionelle Unterstützung zu suchen und anzubieten. Zum Abschluss wies die Organisation auf ihre Angebote hin. (cw)