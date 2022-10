Heute, 07:45h, noch kein Kommentar

Phil Hollister, der langjährige Videoproducer von LGBTIQ*-Touristik-Content, schlägt ein neues Kapitel in seinem Leben auf. Mit dem Angebot von Gruppenreisen speziell für die LGBTIQ*-Community und deren Freund*innen hat er sich zum Auftakt bewusst für das Western Cape in Südafrika mit dem pulsierenden Kapstadt entschieden.



Mit dieser Gruppenreise startet Phil Hollister sein neues Projekt "Queer Touristic". Auf seiner Webseite QueerTouristic.com schreibt er:

Für mich gehören Reisen mit anderen Journalisten zu den angenehmsten Zeiten im Jahr. Diesen Lifestyle, eine Destination mit netten und wissenshungrigen Menschen zu erkunden, möchte ich mit den queeren Gruppenreisen auch Menschen anbieten, die diese Möglichkeiten bisher nicht hatten.

Mehr zu seinem Projekt erklärt Phil im folgenden Video:

Wir haben lange genug auf Reisen in ferne Länder mit anderen Kulturen, spannende Begegnungen und unvergessliche Reisemomente warten müssen. Als absolutes Juwel für Entdecker*innen und Genießer*innen gilt das paradiesische Südafrika.

Ein Land, das keine Wünsche offen lässt



Phil Hollister

Die "Live again!"-Kampagne präsentiert die unnachahmliche Lebensfreude der Menschen in Südafrika und zeigt wie Reisende diese überwältigenden Landschaften, historisch bedeutsamen Orte und kulinarischen Köstlichkeiten mit allen Sinnen erleben können.



Die traumhaften Landschaften laden dazu ein, die Seele baumeln zu lassen oder auch aktiv in die Natur einzutauchen und faszinierende Momente für die ewige Erinnerung einzufangen. Entspannen lässt es sich an einem der vielen Blue-Flag-Strände, je nach Geschmack etwas belebter mit Wassersportmöglichkeiten oder versteckt in unberührten Buchten.



Das farbenreiche Land am südlichen Zipfel Afrikas gilt als Regenbogennation und ist besonders bekannt für die kulturelle, ethnische und landschaftliche Vielfalt. Der wahre Schatz dieser bunten Nation sind jedoch die Menschen. Besonders in den Metropolen verschmelzen die unterschiedlichen Einflüsse aus Afrika, Europa und sogar Asien zu einem spannenden, kosmopolitischen Mix.



In Südafrika sind die Dinge ein wenig anders als bei uns – entspannter, weiter, bunter und wilder. Und auch die Sprache ist wie seine Bewohner: ein Regenbogen-Mix aus elf Amtssprachen, wobei Englisch die Hauptsprache ist.

Kooperation mit Gebeco





In Kooperation mit dem langjährig erfolgreichen Veranstalter Gebeco, zugehörig zur World of TUI, wird Phil Hollister seine Reisegruppe auf seiner ersten organisierten Tour in die Kap-Provinz führen. Zunächst geht es in die idyllische Weinregion Stellenbosch, dann zum Indischen Ozean mit seinem Ferienort Hermanus und den angrenzenden Naturschutzgebieten und abschließend ins pulsierende Kapstadt mit seinen vielen Stränden und tollem Nachtleben.



Besonders in Sea Point, Green Point und im "Gay Village" De Waterkant wird der queeren Reisegruppe Besonders geboten. Bars und Clubs für Schwule und deren Freund*innen reihen sich auf der Cobern Street wahrlich aneinander. Kapstadt wurde sogar vom britischen "Guardian" zu einem der zehn beliebtesten Ziele für die queere Community gekürt.



Ein besonderer Höhepunkt wird sicherlich auch das unterhaltsame Abendessen im einmaligen "Beefcakes". Die Reisegruppe erwartet eine Dinner-Show mit viel nackter Haut, präsentiert von attraktiven Einheimischen.



Mehr über diese fantastische Gruppenreise im März 2023 erfährt man auf der Webseite QueerTouristic.com. Den interessierten Reisenden erwarten viele Videos mit Informationen und Inspirationen sowie Reiseablauf, Kontaktmöglichkeit für Buchungen und natürlich auch ein Anmelde-Formular.