Club Metropol in Berlin: Gäste kollabieren bei schwuler Party

Die Berliner Feuerwehr hat im Berliner Club Metropol Gäste einer Party behandelt, die zusammengebrochen sind. Dort fand in der Nacht zu Sonntag die "Salvation"-Party im Rahmen des schwulen HustlaBall Weekends statt.



Der Notruf sei gegen 5.20 Uhr eingegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Notärzt*innen hätten zwei bewusstlose Menschen versorgt und in eine Klinik gebracht. Nach Informationen des rbb sollen mindestens vier Personen nach dem Konsum von Betäubungsmitteln zusammengesackt sein. Welche Art von Drogen es sich handelt, sei unklar. Der zuständige Sicherheitsdienst habe die Feuerwehr informiert, aber zunächst nicht die Polizei.

Das Hauptevent des Wochenendes, der HustlaBall, fand in der Nacht zu Samstag im KitKat-Club statt. Die 2003 gestartete schwule Partyreihe, die wegen der sexpositiven Atmosphäre weltweit Kultstatus genießt, konnte nach zweijähriger Corona-Zwangspause erstmals wieder stattfinden. Beim HustlaBall werden Live-Erotik- und Hardcore-Performances geboten, die so wohl nur in Berlin möglich sind. (cw/dpa)