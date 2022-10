ARD: Rosas Rex-Gildo-Film erst 2023 im Ersten

Heute, 06:34h,

Im typischen Mix aus Doku- und Spielfilm-Elementen beleuchtet Filmemacher Rosa von Praunheim (79) in "Rex Gildo – Der letzte Tanz" das Lebensdrama des "Fiesta Mexicana"-Schlagersängers (Filmkritik von Fabian Schäfer).



Statt schon rund um den 80. Geburtstag von Schwulenaktivist Rosa von Praunheim am 25. November 2022 kommt der Film im Fernsehen erst "voraussichtlich im 1. Quartal 2023", wie es von der Programmdirektion des Ersten heißt. Einen festen Sendetermin gebe es noch nicht.

Gildo starb ungeoutet nach Fenstersturz

In dem Film sind Kilian Berger als junger Rex, Ben Becker als Manager und Liebhaber und Kai Schumann als älterer Rex zu sehen. Als Zeitzeuginnen sind Gitte Haenning, Conny Froboess und Cindy Berger dabei.



Der ungeoutete Rex Gildo starb am 26. Oktober 1999 mit nur 63 Jahren nach einem Sturz aus dem Fenster seiner Münchner Wohnung. Das Dokudrama behandelt die in Sachen Homosexualität lange Zeit verlogene deutsche Gesellschaft und Unterhaltungsbranche.

"Rex Gildo – Der letzte Tanz" lief Ende Juni beim Münchner Filmfest und kam Ende September ins Kino, wo ihn bislang jedoch nur ein paar Tausend sahen. (cw/dpa)



