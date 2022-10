Kondome gehören in den Müll, nicht in den Tiergarten (Bild: Maneo)

Das Problem mit Müll und Naturzerstörung an Sex-Treffpunkten schwuler Männer im Berliner Tiergarten soll am Samstag wieder mit einer Aufräum-Aktion angegangen werden. Außerdem will das Bezirksamt Mitte eine Aufklärungskampagne in der Community starten.



Wie bereits in Vorjahren laden das Straßen- und Grünflächenamt Mitte und das schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo für Samstag, den 29. Oktober, zu einer gemeinsamen Aufräum-Aktion im Tiergarten ein. Von 13 bis 15 Uhr sind freiwillige Helfer*innen eingeladen, das Cruisinggebiet vom Müll zu befreien.



Die dazu benötigten Müllsäcke steuert das Straßen- und Grünflächenamt bei. Treffpunkt ist an der Holzbrücke am Bremer Weg. Die jährliche Maneo-Aktion läuft unter dem Titel "Schöner cruisen".

Es gehe um "zertretene Grünanlagen und achtlos weggeworfene Hinterlassenschaften, die zum Teil von Cruisern stammen", teilte Umwelt-Stadträtin Almut Neumann (Grüne) am Montag mit. Diese seien kein schöner Anblick und minderten die Aufenthaltsqualität für alle Menschen, die im Großen Tiergarten Erholung suchten. "Für das Straßen- und Grünflächenamt Mitte sind diese Verunreinigungen und die Zerstörungen der Vegetation nur schwer in den Griff zu bekommen. Die dortigen Zustände sind immer wieder Anlass für Beschwerden."



Im Bezirksamt Mitte werde sich ein Netzwerk aus verschiedenen Akteur*innen künftig intensiv mit dem Thema befassen und Lösungen finden, um die Situation zu verbessern, so Neumann. Das solle geschehen ohne die verschiedenen Gruppen, die sich im Großen Tiergarten aufhalten, zu stigmatisieren oder auszugrenzen. Im Vordergrund der Aufklärungskampagne stehe der Schutz der Natur. (cw/pm/dpa)