Auftritt zur WM in Katar: Kritik an Robbie Williams

Heute, 16:24h, noch kein Kommentar

In Großbritannien regt sich Kritik an der Teilnahme des britischen Sängers Robbie Williams an einer Konzertreihe in Katar, die zeitgleich zur umstrittenen Fußball-WM in dem Emirat stattfinden soll. "World Stage Qatar 2022" wird von der staatlichen Fluglinie Qatar Airways zusammen mit der Tourismus-Behörde auf dem Gelände des Doha Golf Club veranstaltet.



Die Veranstaltung biete "eine Weltbühne voller Stars" und "ein unvergleichliches Erlebnis", preist sich die Reihe. "Superstars treten vor der Skyline von Doha im Hintergrund auf und bringen eine Vielfalt von Nationen und Sprachen auf Augenhöhe zusammen – alle Welt vereint, um sechs unglaubliche Nächte voller Energie und Musik zu verbringen im erstaunlichen Katar."



Das repressive Regime steht unter anderem wegen der Kriminalisierung queerer Menschen oder des Umgangs mit Gastarbeiter*innen in Kritik – mehrere tausend sollen bei der WM-Vorbereitung bei Ausbeutung unter katastrophalen Bedingungen gestorben sein. Dennoch war schon bekannt, dass etwa die US-Gruppe The Black Eyed Peas die Konzertreihe starten soll. Letzte Woche wurden dann vermeldet, dass auch Robbie Williams verpflichtet wurde, neben us-amerikanischen Stars wie Maroon 5 und Post Malone sowie dem kolumbianischen Reggaeton-Sänger J Balvin.

Williams, dessen Konzert für den 8. Dezember geplant ist, hatte bereits 2018 für Kritik gesorgt, als er bei der ebenfalls umstrittenen Fußball-WM in Russland auftrat – damals direkt bei der WM im Rahmen des Eröffnungsspiels im Moskauer Luzhniki-Stadium (queer.de berichtete).



Kritik am Doha-Auftritt kommt etwa von dem schwulen britischen TV-Star Paul O'Grady: "Ich bin überrascht von Robbie. Es wird einen Backlash der LGBTQ-Community geben, wenn er auftritt. Kein Geldbetrag würde mich dorthin bringen." Wenn Williams dort auftrete, müsse er ein Zeichen setzen, betonte Peter Frankental von Amnesty International. "Große Stars wie Robbie Williams haben erheblichen Einfluss und wir möchten, dass er dieses Konzert nutzt, um Katars schlechte Menschenrechtsbilanz öffentlich anzusprechen, insbesondere den weit verbreiteten Missbrauch von Arbeitsbedingungen und die Kriminalisierung von LGBTI-Personen."

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte erst an diesem Montag einen Bericht veröffentlicht, in dem sie sechs Fälle von willkürlicher Festnahme und brutaler Behandlung queerer Menschen durch das Regime dokumentierte – der letzte Fall liege wenige Wochen zurück (queer.de berichtete). Die Personen seien auf der Straße festgenommen und wochenlang ohne Anklage inhaftiert worden. Human Rights Watch hatte schon vorab queeren Fußballfans geraten, nicht in das Emirat zu reisen (queer.de berichtete).



Auch auf Fan-Seiten des 48-jährigen ehemaligen "Take That"-Stars sorgte die Konzert-Ankündigung für Kritik und Enttäuschung. "Es tut mir leid, aber die Weltmeisterschaft in Katar ist auf vielen Ebenen falsch und ich bin enttäuscht, dass Robbie es für akzeptabel hält, sie so offen zu unterstützen", schrieb ein Fan. "Es ist ein riesiges Eigentor für ihn." Ein anderer meinte: "Seine Haltung scheint klar zu sein, sonst würde er dort nicht auftauchen. Es ist wirklich unverständlich, dass er dort auftritt." (cw)