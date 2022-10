Trauer um US-Star Leslie Jordan

Heute, 03:59h, noch kein Kommentar

Leslie Jordan (1955-2022) ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler ist am Montagmorgen (24. Oktober) bei einem Verkehrsunfall in Los Angeles, Kalifornien, ums Leben gekommen. Das berichtete zunächst das US-Promiportal TMZ unter Berufung auf die Polizei. Der Unfall wurde vom LAPD später auch dem Magazin "People" bestätigt.



Laut TMZ-Bericht soll der offen schwule Komiker noch am Steuer einen medizinischen Notfall erlitten haben, ehe er mit seinem BMW anschließend in die Fassade eines Gebäudes in Hollywood prallte. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

Emmy für Sitcom-Rolle in "Will & Grace"

Auf Jordans Instagram-Account wurde inzwischen ein emotionaler Post abgesetzt, in dem es heißt: "Die Liebe und das Licht, die Leslie geteilt hat, werden niemals erlöschen, und wir laden Euch ein, Eure Erinnerungen zu teilen und sich in dieser Zeit gegenseitig zu trösten. In den kommenden Tagen werden wir einen Einblick in ein Projekt geben, auf das Leslie wirklich stolz war und sich darauf freute, es mit der Welt zu teilen."



Leslie Jordan wurde im April 1955 in Tennessee geboren. Nach seinem Schulabschluss begann er bereits eine Ausbildung als Schauspieler und zog deshalb 1982 nach Kalifornien um. Bekannt war der US-Star vor allem für zahlreiche Serienrollen. Von 1998 bis 2006 stand er für die beliebte US-Sitcom "Will & Grace" vor der Kamera. Für seine Rolle des Beverley Leslie wurde er 2006 mit dem Emmy ausgezeichnet.



Darüber hinaus war er in den Reihen "Boston Public" und "Boston Legal" sowie "Desperate Housewives" oder "American Horror Story" zu sehen. Auf Instagram postete der Komiker während der Corona-Pandemie humorvolle Videos, die ihm knapp sechs Millionen Follower*innen einbrachten (queer.de berichtete).

Kolleg*innen bekunden Trauer

Zahlreiche Kolleg*innen, darunter Michelle Pfeiffer, Selma Blair und Dylan McDermott bekundeten ihre Trauer. "Leslie war so ein Licht für so viele", schrieb Pfeiffer auf Instagram. Er habe die Welt mit seiner Liebe und seinem Humor großzügig beschenkt, besonders auch während des Corona-Lockdowns. Jordan sei ein wunderbarer Freund und ein großes Talent gewesen, würdigte McDermott den Komiker. Bei den Dreharbeiten zu "American Horror Story" hätten sie sich gegenseitig zum Lachen gebracht. (cw/spot/dpa)