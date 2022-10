LGBTI-Aktivist bei Protest in Katar festgenommen

Heute, 13:26h,

Der Menschenrechtler und queere Aktivist Peter Tatchell ist am Dienstag bei einem Protest im Fußball-WM-Gastgeberland Katar festgenommen worden. Der Brite hielt vor dem Nationalmuseum in Doha ein Schild hoch mit dem Aufdruck: "Katar verhaftet LGBT, steckt sie hinter Gitter und setzt sie 'Konversions-Therapien' aus."



Medienberichten zufolge hatte der 70-Jährige dabei gesagt: "Mit einem anormalen Regime wie Katar kann es keine normalen sportlichen Beziehungen geben. Es ist eine homophobe, sexistische und rassistische Diktatur." Dem Emirat dürfe nicht erlaubt werden, sich mit Sport reinzuwaschen: "Es nutzt die Weltmeisterschaft, um sein internationales Image zu stärken. Wir müssen sicherstellen, dass das Tyrannenregime in Doha keinen PR-Sieg erringt."



Ausschnitt aus einem Video, das zeigt, wie ein Beamter mit Tatchell spricht und ihm das Plakat zuklappt. Die Festnahme ist nicht darauf zu sehen

Laut der Peter Tatchell Foundation, die vom ersten öffentlichen queeren Protest in einem Golfstaat spricht, ist derzeit unklar, wohin der Aktivist gebracht wurde und was nun mit ihm geschieht. Vor der Festnahme hatte er noch gesagt: "Ich habe diesen Protest veranstaltet, um die Menschenrechtsverletzungen Katars gegen LGBT+-Personen, Frauen, Wanderarbeiter und liberale Katarer zu beleuchten. Ich unterstütze ihren tapferen Kampf gegen die Tyrannei."

Willkürliche Festnahme und Misshandlung queerer Menschen

Kurz vor Beginn der WM im November reißt die Debatte über die Lage von Menschenrechten in Katar nicht ab. Das repressive Regime steht unter anderem wegen der Kriminalisierung queerer Menschen oder des Umgangs mit Gastarbeiter*innen in Kritik – mehrere tausend sollen bei der WM-Vorbereitung bei Ausbeutung unter katastrophalen Bedingungen gestorben sein. Homosexualität ist in Katar gesetzlich verboten und kann mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft werden, muslimischen Gläubigen droht sogar die Todesstrafe.



Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte erst an diesem Montag einen Bericht veröffentlicht, in dem sie sechs Fälle von willkürlicher Festnahme und brutaler Behandlung queerer Menschen durch das Regime dokumentierte – der letzte Fall liege wenige Wochen zurück (queer.de berichtete). Die Personen seien auf der Straße festgenommen und wochenlang ohne Anklage inhaftiert worden, trans Frauen seien Sitzungen mit "Konversionstherapie" angeordnet worden. Die interviewten Menschen aus Katar berichteten von weiteren ausländischen Festgenommenen. Human Rights Watch hatte schon vorab queeren Fußballfans geraten, nicht in das Emirat zu reisen (queer.de berichtete).



Tatchell hatte auch vor der letzten ebenfalls umstrittenen Fußball-WM 2018 in Russland protestiert: Am Tag der Eröffnung wurde er auf dem Moskauer Roten Platz mit einem Plakat festgenommen, mit dem er auf die anti-queere Verfolgung in Tschetschenien und die mangelnde Aufklärung durch russische Strafverfolgungsbehörden aufmerksam machen wollte (queer.de berichtete). Zuvor war er mehrfach bei CSDs in Moskau festgenommen und teilweise von Gegendemonstranten verprügelt worden. Im letzten Jahr erschien bei Netflix eine 90-minütige Dokumentation über den seit mehr als 50 Jahre andauernden Aktivismus des gebürtigen Australiers (queer.de berichtete). (cw)



Update 14.50h: Tatchell wieder auf freiem Fuß



Der Aktivist Peter Tatchell wurde nach seinem Protest am Nachmittag freigelassen. In einem kurzen Video erneut vor dem Nationalmuseum bedankte sich der Aktivist für die Unterstützungs-Botschaften, die er erhalten habe.



Facebook / Peter Tatchell

Er sei nun freigelassen und bald auf dem Weg zum Flughafen. Sein Protest habe 45 Minuten gedauert, bevor Sicherheitskräfte erschienen seien und ihn festgenommen hätten. Fur rund eine Dreiviertelstunde sei er verhört worden, wo er herkomme und was er vorhabe.