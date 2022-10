Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu zwei Verdächtigen, die Bilder sind weiter unten bis zu einer Identifizierung verfügbar (Bild: TechLine / pixabay

Nach einem transfeindlichen Angriff im April in Berlin-Neukölln hat sich die Polizei mit einer Fotofahndung an die Öffentlichkeit gewandt. Trotz intensiver Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes sei es bislang nicht gelungen, die drei Tatverdächtigen zu identifizieren. Daher veröffentliche man Fotos der beiden mutmaßlichen Haupttäter, die während der Tat entstanden sein sollen.



Die bei dem Angriff verletzte 40-jährige Frau war in den frühen Morgenstunden des 16. Aprils mit einem 31-jährigen Begleiter am Hermannplatz unterwegs, als die beiden kurz nach 4 Uhr von mehreren Jugendlichen transphob beleidigt wurden. Das Paar soll dann die vierköpfige Gruppe zur Rede gestellt haben, woraufhin die Frau einen Faustschlag von einem der Jugendlichen erhalten haben soll und bewusstlos zu Boden gegangen sei. Die angegriffene Person begab sich mit der Begleitung ins Krankenhaus, wo eine ambulante Behandlung der beim Sturz erlittenen Kopfplatzwunde erfolgte.



Die Gruppe war in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Berliner Polizei hatte noch am gleichen Samstag den Vorfall publik gemacht (queer.de berichtete).

Wer kennt diese Männer?

Nun sucht die Polizei die beiden Hauptverdächtigen. Der erste wird als etwa 15 bis 19 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß mit schwarzem Haar und dunkelbraunen Augen beschrieben. Er habe eine schmale Statur und sei mit auffälliger Kappe und Umhängetasche bekleidet gewesen.







Der andere Verdächtige sei etwa 16 bis 19 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß, habe blondes Haar und eine sportliche Statur und sei mit dunklem Pullover mit hellem Schriftzug bekleidet gewesen.







Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in Berlin-Tempelhof, am Bayernring 44, unter der Telefonnummer (030) 4664 – 953524, per oder Internetwache oder bei jeder anderer Polizeidienststelle entgegen. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Gesuchten machen? Wer hat die Tatverdächtigen vor, bei oder nach der Tatbegehung gesehen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben?

Die Berliner Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in ihren Berichten publik und meldet diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. Die Behörden appellieren eindringlich an die Bevölkerung, queerfeindlich motivierte Übergriffe anzuzeigen. Dafür haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft eigene Ansprechpersonen für queere Menschen eingesetzt. (pm/cw)