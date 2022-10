Intersex Awareness Day: Besserer Schutz gefordert

Am Rathaus Schöneberg hisste Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann die Flagge (Bild: Oltmann26 / twitter

Mit mehreren Flaggenhissungen und Interviews haben am Mittwoch Behörden und Betroffene den diesjährigen Tag der Intergeschlechtlichkeit begangen. So hisste in Berlin Justiz-Staatssekretär Dr. Ibrahim Kanalan die Flagge vor dem Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung, sie zeigt einen violetten Ring auf gelbem Grund.



"Der Intersex Awareness Day erinnert uns an den Einsatz intergeschlechtlicher Menschen um Teilhabe und den Schutz ihrer körperlichen Unversehrtheit", betonte Kanalan im Beisein unter anderem von Frieda Fischer vom Verein TransInterQueer. "Wir alle sind aufgerufen uns dafür einzusetzen, dass Lebenswege jenseits von weiblich und männlich möglich sind und dass körperliche Vielfalt nicht mit Scham und Schweigegeboten belegt oder gewaltsam normiert wird."



Der Tag für ein größeres Bewusstsein über das Thema Inter geht auf eine Demonstration von intergeschlechtlichen Menschen am 26. Oktober 1996 in Boston vor einer Konferenz der US-Vereinigung von Kinderärzten zurück. Die Aktivistin Betsy Driver rief den Tag dann 2004 ins Leben.

Unzureichendes Gesetz bemängelt

Eine der Kernforderungen von Inter-Aktivist*innen ist der Schutz intergeschlechtlicher Kinder vor unnötigen oder verfrühten Behandlungen zur Anpassung an ein männliches oder weibliches Geschlecht. Ein entsprechendes Gesetz der damaligen Bundesregierung zum Verbot entsprechender Operationen hatte der Bundestag im Frühjahr 2021 verabschiedet (queer.de berichtete), war allerdings wegen zu vieler Schlupflöcher kritisiert worden.



Das Gesetz sei ein "überfälliger erster Schritt in die richtige Richtung, aber längst nicht ausreichend", betonte jetzt zum Intersex Awareness Day auch Lucie Veith vom Bundesverband Intergeschlechtliche Menschen. So gebe es keine rechtliche Definition, was eine "Variante der Geschlechtsentwicklung" sei, bei der Operationen verboten seien, und was nicht. Hier gebe es die Gefahr, dass Mediziner*innen "da auch Dinge ganz geflissentlich übersehen können", sagte Veith dem "Neuen Deutschland". Für Operationen außerhalb Deutschlands gebe es zudem keine Regelungen.



Eine Große Anfrage der Hamburger Linksfraktion (PDF) zum Umsetzungsstand habe derweil gezeigt, dass im Senat zu vielen Detailfragen "keine Kenntnisse vorliegen und man sich bisher auch gar nicht mit dem Thema befasst" habe. "So können unter bestimmten Bedingungen Operationen ausnahmsweise erlaubt werden, hier sind letztlich die Familiengerichte zuständig. Doch die Familiengerichte haben weder einschlägige Expertise zu dem Thema, noch sind ihnen qualifizierte Beratungsangebote bekannt", beklagte die Fraktion. "Auch konnte der Senat keine Aussage dazu treffen, in welchen Kliniken außerhalb Hamburgs Kinder in Behandlung sind."



Die Geburt eines Kindes sei ein Grund zur Freude, "ganz egal welches Geschlecht oder welche Variante der Geschlechtsentwicklung es hat", betonte Carola Ensslen, queerpolitische Sprecherin der linken Bürgerschaftsfraktion. "Gerade deshalb reicht es aber auch nicht, diese Eingriffe auf dem Papier zu verbieten – es geht darum, sich für die Umsetzung des Gesetzes stark zu machen, doch dazu hat der Senat bisher keinerlei Schritte unternommen."



Der gesundheitspolitische Sprecher Deniz Celik erinnerte daran, das Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung häufig im frühen Kindesalter operiert und behandelt wurden und werden, so dass sie keine eigenen klaren Erinnerungen an den Eingriff haben. Werden sie später über den Eingriff nicht von ihren Eltern aufgeklärt, hätten sie große Schwierigkeiten ihre eigene Behandlungsgeschichte nachzuvollziehen. "Jeder Mensch hat das Recht, die eigene Geschichte zu kennen. Deshalb sollte Hamburg gemeinsam mit den Nachbarbundesländern ein Zentralregister für diese Operationen aufbauen – diese Möglichkeit ist im Bundesgesetz ausdrücklich vorgesehen", forderte Celik. (cw/pm)