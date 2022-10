Thailändische Trans-Aktivistin kauft Miss Universe Organization

Jakapong "Anne" Jakrajutatip (Bild: Promo)

Die thailändische Unternehmerin und Trans-Aktivistin Jakapong "Anne" Jakrajutatip hat die Miss Universe Organization für 20 Millionen Dollar gekauft. Das Unternehmen veranstaltet den gleichnamigen, 1952 ins Leben gerufenen Schönheitswettbewerb, der in 165 Ländern ausgestrahlt wird.



Jakrajutatip ist eine bekannte Medienpersönlichkeit in Thailand. Die trans Frau ist in den in den thailändischen Ausgaben von "Project Runway" und" Shark Tank" aufgetreten. Hauptberuflich ist sie CEO der JKN Global Group, die unter anderem im Sektor für Getränke, Nahrungsergänzungsmittel sowie Schönheitsprodukte tätig ist. Sie ist außerdem Mitgründerin der "Life Inspired for Transsexual Foundation", eine Organisation für die Rechte von trans Menschen.

"Starke, strategische Ergänzung unseres Portfolios"

"Wir fühlen uns unglaublich geehrt, die Miss Universe Organization zu übernehmen und mit ihrem visionären Führungsteam zusammenzuarbeiten", sagte Jakrajutatip in einer Pressemitteilung, in der die Übernahme angekündigt wurde. "Die globale Reichweite der Organisation, ihre Beziehungen zu globalen Partnern und Marken und ihre Fülle an Inhalten, Lizenzen und Merchandising-Möglichkeiten machen sie zu einer starken, strategischen Ergänzung unseres Portfolios. Wir sind nicht nur bestrebt, das Erbe der Organisation fortzuführen, indem wir leidenschaftlichen Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund, aus verschiedenen Kulturen und Traditionen eine Plattform bieten, sondern auch die Marke für die nächste Generation weiterzuentwickeln."

JKN hat die Miss Universe Organization von der Mega-Agentur IMG übernommen, die sie 2015 vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump gekauft hatte. Trump besaß die Rechte bereits seit 1996. Im Jahr 2018 war Miss Spanien Angela Ponce die erste trans Kandidatin, die an dem Wettbewerb teilnahm (queer.de berichtete). (cw)