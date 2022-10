FLIRT veröffentlichen neues Album und gehen auf Tour

Heute, 13:00h, noch kein Kommentar

Mit Plateauboots und Lipgloss mischt das queere Pop-Duo FLIRT, ehemals Neue Deutsche Wahrheit, die deutsche Poplandschaft auf. Picture this: Lady Gaga meets the Scissor Sisters bei einer ausschweifenden Poolparty und alle knutschen rum.

Träumen von einem queeren Paradies





FLIRT – das sind Baby Spice Vivi und Sporty Spice Paul – laden zum musikalischen Rendezvous mit einer Mischung aus sexy Dance Beats und funky Gitarren, catchy Melodien und cheeky Rapparts. Über ihre Songtexte sagen die beiden: "Wir träumen von einem queeren Paradies jenseits von Lohnarbeit und Alltagsstress. Das ist für uns einfach Planet FLIRT."



Und diese Traumwelt findet sich auch in ihren Musikvideos wieder, wo sie sich mal als Feen am Kuchenbuffet gütlich tun, mal als Lederbabes auf Scootern durch eine Neonlandschaft gleiten. Ihre Konzerte stehen für unvergessliche High Energy Performances. Wer Pop-Diven der 90er und 2000er liebt und ein Herz für flirty Lyrics hat, wird in FLIRT eine neue Lieblingsband finden.



(Bild: Laura Affolter)

Der Release des neuen Albums "Planet FLIRT" ist ein unvergessliches Feuerwerk des Pops. Ob die beiden Pop-Mäuse gerade von einem queeren Kitsch-Paradies träumen (Titeltrack "Planet FLIRT"), einen verheißungsvollen Crush zelebrieren ("Wenn du willst") oder sexy Datenights besingen ("Heavy Petting", "Don't Leave Me"), es darf dabei gerne immer getanzt werden ("I wanna dance"). Groovy Gitarren bestimmen die Ode auf die Mode "Fashion", während "Jump&Run" mit Hyperpop Elementen und Cartooncharakteren der 90er spielt. FLIRT können aber auch sensibel und verletzlich und lassen zwischen all dem Glitzer tief blicken ("Ice Queen"), bevor das Album mit dem queeren Clubhit des Jahres "Tipsy Sweaty Sexy" endet.



Auf der zweiwöchigen Album-Tour durch Deutschland und die Schweiz, die aktuell stattfindet, darf geschwärmt, gefeiert und die eine oder andere Freudenträne vergossen werden. Den spektakulären Tour-Auftakt zelebrierten FLIRT gemeinsam mit Support-Act Fe*Male Treasure (u.a. Finna, Wikiriot, Saskia Lavaux) letzten Freitag im Molotow Hamburg. Infos und Tickets zur Tour gibt es hier.



Eins ist sicher: Planet FLIRT ist die ultimative Fantasy! (cw/pm)

Tourdaten



27.10. Karlsruhe (Kohi)

28.10. Basel (Hirscheneck)

29.10. Friedrichshafen (Seekult Festival)

31.10. Nürnberg (Desy)

04.11. Leipzig (Ilses Erika)

05.11. Berlin (Tennisbar)