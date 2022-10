Heute, 11:09h, noch kein Kommentar

Im Jahr 1985 wurde die Aidshilfe NRW gegründet und setzt sich mit einer aktiven Minderheiten- und Antidiskriminierungspolitik für Solidarität und Akzeptanz für Menschen mit HIV und Aids ein. Gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen engagieren wir uns in der Prävention mit und für die von HIV und Hepatitis am meisten betroffenen Zielgruppen.



Die Landesgeschäftsstelle in Köln ist die Schnittstelle der regionalen und landesweiten Aidsarbeit und bietet serviceorientierte Unterstützung für die Mitgliedsorganisationen.



Für den Fachbereich "Schwule|Prävention" im Projekt Herzenslust sucht die Aidshilfe NRW zum 1. Januar 2023 eine*n Mitarbeiter*in.



Folgende Aufgaben fallen in diesen Fachbereich:

● Konzeption und Durchführung von Trainings und Fortbildungen für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in der MSM-Prävention

● Beteiligung bei der Konzeptentwicklung "Sexuelle Bildung in schwuler Prävention"

● Begleitung der Landesarbeitsgemeinschaft Schwule/Herzenslust

● Beratung der Herzenslustgruppen und Schwulenprojekte zum professionellen Ehrenamtsmanagement

● Vernetzung und Kooperation mit fachverwandten Strukturen der LSBTIQ*-Communities

● Konzeption und Durchführung verbandsweiter Fachveranstaltungen und Projekte

● Vertretung der Projektarbeit in Gremien und Netzwerken auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene

● Entwicklung von strategischen Themen der Verhaltens- und Verhältnisprävention und der Strukturellen Prävention unter Berücksichtigung von aktuellen Ergebnissen der Forschung und Wissenschaft im Bereich LSBTIQ*



Über folgende Qualifikationen und Kompetenzen sollten Bewerber*innen verfügen:

● ein passendes Studium (z.B. Pädagogik, Psychologie, Sozialarbeit, Sozialwissenschaft) oder vergleichbare Berufserfahrung, auch Bewerbungen von Studierenden sind willkommen

● erprobte Moderations- und Trainingskompetenzen

● Kreativität, Engagement und Motivation

● Erfahrung in der Entwicklung, Steuerung und Evaluation von Projekten

● Erfahrung in der Aidshilfe-Arbeit oder im Gesundheits-/Sozialwesen

● gute Englisch-Kenntnisse

● hohe Kommunikationsfähigkeit, Teamorientierung und Bereitschaft zur Arbeitszeit am Wochenende

● Identifikation mit dem Leitbild des Verbandes

● Erfahrungen im Ehrenamt



Wir bieten eine unbefristete Teilzeitstelle mit 50% (entsprechend TV-L E9) mit vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten in einem engagierten 15-köpfigen Team.



Die Aidshilfe NRW ist Arbeitgeberin von Menschen mit HIV. Wir ermutigen Menschen mit Migrationshintergrund, Behinderung und trans*Identität ausdrücklich zu einer Bewerbung.



Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am Montag, den 14. November 2022 nachmittags statt.



Die Bewerbung richten Sie bitte bis zum 8. November 2022 an den Landesgeschäftsführer Patrik Maas: .