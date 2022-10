120.000 Menschen bei Ostasiens größter CSD-Parade in Taipeh

Heute, 14:59h,

Bunte Regenbogenfahnen und Protestbanner: Zehntausende Menschen sind am Samstag durch die Straßen von Taipeh gezogen, um für LGBTI-Rechte zu demonstrieren. Laut den Organisator*innen nahmen insgesamt 120.000 Leute am Taiwan Pride teil, der dieses Jahr sein 20. Jubiläum feiert und als größter in ganz Ostasien gilt.



2020 musste die Veranstaltung aufgrund der Pandemie-Beschränkungen in verkleinertem Rahmen abgehalten werden, 2021 wurde sie gar vollständig ins Internet verlegt. Erst vor wenigen Wochen hatte Taiwan seine Corona-Maßnahmen deutlich gelockert. So hat der Inselstaat am 13. Oktober seine Quarantänepflicht für Einreisende aus dem Ausland vollständig aufgehoben.



2019 hat Taiwan die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet (queer.de berichtete). Am Samstag pries die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen auf Facebook die Fortschritte, die die Gesellschaft bei den Rechten sexueller Minderheiten erzielt habe. Vor 20 Jahren sei es laut Tsai kaum vorstellbar gewesen sei, dass Taiwan einmal das erste asiatische Land sein würde, welches gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen würde. (cw/dpa)