IAmZuckerpuppe über Dickpics, Datingfails und den Neid in der Influencer-Szene

Von Jojo Streb

Heute, 03:17h, noch kein Kommentar

Mit über 1,4 Millionen Follower*innen auf TikTok und 152.000 Abonnent*innen auf Instagram zählt IAmZuckerpuppe (21) zu den bekanntesten queeren Influencer*innen in Deutschland. In seinen TikToks gibt er private Einblicke in sein Leben, präsentiert nützliche Life-Hacks oder zeigt sich ganz ungeniert beim Entfernen seiner Nasenhaare.



Ende September veröffentlichte er zudem ein Musikvideo zu seiner ersten Single "No Needy", das bereits jetzt mehr als 326.000 Aufrufe und über 1.000 Kommentare hat. Über genau dieses Video, aber auch viele andere Themen, haben wir mit Fabian, wie IAmZuckerpuppe bürgerlich heißt, in einem WhatsApp-Interview gesprochen.

Erst einmal Glückwunsch zu über 326.000 Views auf dein Musikvideo zu "No Needy"! Hättest du mit diesem Erfolg gerechnet?



Danke, danke. Nein, mit so einem Erfolg – vor allem mit Platz 4 der YouTube-Trends – hätte ich nie gerechnet!



In deinem Song singst du immer wieder: "Pics von euren Dicks – no needy". – Wie ist deine persönliche Einstellung zum Thema "Dickpics" und "Sexting"?



Erst fragen, dann machen!



| Direktlink | Das Musikvideo zu "No Needy"

Nutzt du selbst auch Dating-Apps wie Tinder oder Grindr?



Aktuell bin ich in einer Beziehung, davor hatte ich aber Tinder.



Was waren deine bisher größten Dating-Fails?



Ich habe mich mal mit jemandem getroffen, bei dem sich danach herauskristallisiert hat, dass er sich nur mit mir getroffen hat, um ein paar Follower abzustauben.

Eine weitere Line in deinem Song lautet "Flut für die Klicks – no needy". Spielst du damit auf Twenty4Tim an, dem vorgeworfen wird, die Flutkatastrophe für Klicks missbraucht zu haben?



Auf diese Frage antwortete IAmZuckerpuppe nur mit einem Teufels- und Herz-Emoji ("😈❤️").



Einer der meistgelikten Kommentare unter deinem Musikvideo ist folgender: "Tim wird gehatet, er [IAmZuckerpuppe] wird gefeiert. Muss ich nicht verstehen." Was sagst du hierzu und wie stehst du persönlich denn generell zu Tim?



Von diesem Kommentar habe ich bisher noch nichts gehört. Aber ich finde diese ganzen Vergleichskommentare sowieso ganz, ganz übel. Er macht sein Ding, und ich mache mein Ding. Niemand steht irgendwem im Weg, und dazu machen wir es beide offensichtlich noch gut.



Wie nimmst du denn generell den Neid in der Influencer*innen-/TikTok-Szene wahr – gerade in der "queeren Bubble"?



Schlimm, schlimm, schlimm. Ich finde, wir sollten uns einfach alle supporten, das tut niemandem weh, und Hate will never win.



Was sind deine nächsten Ziele? Hast du weitere Songs geplant?



Da ist vielleicht sogar schon etwas in Arbeit. Das alles war erst der Anfang!



Und für alle, die dich bisher nicht kennen, was hat es eigentlich mit deinem Namen "Zuckerpuppe" auf sich?



Ich fand es einfach witzig, meine Follower "Zuckerpuppen" zu nennen, und es ist auch super "cajuuuut"!