Frau mit Pridefahne geohrfeigt: Wer kennt diesen Mann?

Heute, 04:35h,



Wer kennt diesen Mann? (Bild: Bundespolizei)

Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, der am 4. Juli 2022 eine junge Frau am Essener Hauptbahnhof körperlich angegriffen haben soll.



Gegen 0.30 Uhr hielt sich die 30-Jährige laut Polizeibericht zusammen mit Freund*innen im Essener Hauptbahnhof auf. Die Gruppe sprach in Höhe der Zwischenebene eine Gruppe von jungen Männern an, um sich nach dem Bahnsteig zu erkundigen, von dem die S1 abfährt. Die Geschädigte und ihre Begleiter*innen trugen zu diesem Zeitpunkt eine große Regenbogenfahne mit sich. Am ersten Juli-Wochenende fand in Köln der CSD statt.



Der Tatverdächtige bemerkte die Fahne und spuckte auf diese. Um eine Eskalation zu verhindern, habe sich die Geschädigte zusammen mit ihren Begleiter*innen entfernt.

Wenig später, auf dem Bahnsteig 4, soll der Tatverdächtige gezielt auf die Bochumerin zugegangen sein und diese mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen haben. Anschließend sei der Täter in Richtung Haupthalle des Essener Hauptbahnhofs geflüchtet.



Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto des bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Mutmaßlicher Täter etwa 25 Jahre alt

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der circa 25 Jahre alte Tatverdächtige ein weißes T-Shirt und darüber eine schwarze Weste sowie weiße Turnschuhe und eine weiße Jogginghose.



Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer (0800) 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. (cw/pm)