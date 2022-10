Serienkiller-Mörderpuppe Chucky jetzt in Serie bei RTL+

Der 14-jährige schwule Teenager Jake Wheeler (Zackary Arthur) ist neuer Besitzer der Kinderpuppe "Chucky", die von dem Geist des Serienmörders Charles Lee Ray besessen is (Bild: SyFy)

Heute, 12:25h, noch kein Kommentar

Passend zu Halloween hat RTL+ am Montag die gefeierte Gruselserie "Chucky" in sein Programm zum Streamen genommen. Die 2021 in den USA veröffentlichten acht Folgen waren in Deutschland bislang seit Januar nur beim Mystery- und Fantasy-Pay-TV-Kanal Syfy zu sehen (Serienkritik von Patrick Heidmann: "Die Killerpuppe macht jetzt Jagd auf Homohasser"")



Die Serie dreht sich um den in der Schule gehänselten, schwulen Teenager Jake Wheeler (Zackary Arthur), der auf einem Flohmarkt eine alte Good-Guy-Puppe kauft, um sie für eine Skulptur zu verwenden. Die Puppe hat ein diabolisches Geheimnis.

Originalfilm von 1988

Die Serie knüpft an die Filmreihe "Chucky" an, die 1988 mit "Chucky – Die Mörderpuppe" (Originaltitel: "Child's Play") begann. Von dem Film gab es 2019 ein Remake.



Nach dem 34 Jahre alten Originalfilm entstand eine Kino-Franchise-Reihe mit sechs Fortsetzungen, darunter "Chucky 2 – Die Mörderpuppe ist wieder da" (1990), "Chucky und seine Braut" (1998) und "Cult of Chucky" (2017).



Grundlage für die Handlungen der Horrorfilme und nun auch der Serie ist eine Kinderpuppe, in die der Serienkiller Charles Lee Ray (genannt Chucky) mittels Voodoo-Magie seine Seele hat fahren lassen. (cw/dpa)



| Direktlink | Deutscher Teaser zur Serie