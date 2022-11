Heute, 02:20h,

Die Aussage von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), sie könne homosexuellen Menschen guten Gewissens empfehlen, zur WM in den Verfolgerstaat Katar zu reisen, hat beim Lesben- und Schwulenverband (LSVD) für Entsetzen gesorgt. "Innenministerin Faeser verharmlost und ignoriert dadurch die wiederholten Menschenrechtsverletzungen und die andauernde Kriminalisierung und Verfolgung von LSBTI* in Katar", kritisierte LSVD-Sprecher Alfonso Pantisano am Dienstagabend in einer Pressemitteilung. "Unklar ist auch, wie die Sicherheit von queeren Besucher*innen garantiert werden soll, wo doch noch letzte Woche beispielsweise der britische schwule Aktivist Peter Tatchell durch örtliche Sicherheitskräfte verhaftet worden ist".



Zudem gehe es nicht nur um die Sicherheit von Katar-Besucher*innen, sondern auch um die Situation queerer Einheimischer. Zuletzt hatte Human Rights Watch zahlreiche Fälle von Misshandlung und Gewalt dokumentiert (queer.de berichtete). Man könne bei LGBTI-Rechten nicht von einer "positiven Entwicklung" sprechen, sagte Pantisano. "Spätestens seit den olympischen Winterspielen in Russland ist klar: Wir sollten aufhören, das Märchen zu erzählen, dass Sportereignisse in totalitären Regimen zu mehr Demokratie führen!"



Nancy Faeser untergrabe das Versprechen der Bundesregierung, sich für die Menschenrechte im In- und Ausland einzusetzen, kritisierte der LSVD-Sprecher. "Man darf Fußball nicht für Bilder einer heilen Welt zugunsten eines autoritären und systematisch homophoben Regimes instrumentalisieren." Der LSVD forderte die Bundesregierung zu einem Boykott der "menschenverachtenden WM" auf. Faeser solle auf ihre geplante Reise zum ersten Spiel der Nationalmannschaft am 23. November in Katar verzichten.

Angebliche Sicherheitsgarantie durch den Premierminister

Die Bundesinnenministerin hatte bei ihrem Besuch in Katar eine nicht öffentlich geäußerte Zusage für die Sicherheit aller anreisenden Fußballfans bekommen (queer.de berichtete). "Alle Menschen, egal woher sie kommen, wen sie lieben und woran sie glauben, müssen bei der WM sicher sein: Jeder Fan muss sich frei und ohne Angst bewegen können", erklärte Faeser am Dienstag zum Abschluss ihres Besuchs in dem Emirat. "Diese Sicherheitsgarantie hat mir der Premierminister von Katar heute gegeben."



Die SPD-Politikerin wies zugleich auf anhaltende Probleme in dem Golfstaat hin. "Wir werden Reformen in Katar auch nach der WM unterstützen, damit sich die Lebenswirklichkeit von Wanderarbeitern und die Lage der Menschenrechte weiter verbessert."

Faeser bedauerte offenbar ihre frühere Kritik

Nach katarischen Angaben drückte Faeser während des Besuchs ihr Bedauern über ihre kritischen Äußerungen aus, die vor dem Besuch zu diplomatischen Turbulenzen geführt hatten. Die staatliche katarische Nachrichtenagentur QNA berichtete am Dienstag: "Die deutsche Innenministerin drückte ihr Bedauern über ihre jüngsten Äußerungen zur Rolle Katars als WM-Gastgeber aus." Faeser habe hervorgehoben, dass die Vorbereitungen Katars und die Reformen hinsichtlich der ausländischen Arbeitskräfte "gelobt und geschätzt werden".



Vor der Reise hatte es erhebliche Verstimmungen wegen kritischer Äußerungen Faesers zur Menschenrechtslage in dem Emirat gegeben. Am Freitag bestellte Katar deshalb nach Angaben des Außenministeriums in Doha den deutschen Botschafter ein. Am Samstag wiesen die Golf-Monarchien in einer gemeinsamen Erklärung Faesers Äußerungen als "Einmischung in die inneren Angelegenheiten" Katars zurück. (cw/AFP)