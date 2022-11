Joyn sucht Mr. Gay Germany 2023

Archivbild: Marcel Danner wurde 2018 zum Mr. Gay Germany gekürt (Bild: Mr. Gay Germany)

Titel-Premiere auf Joyn: Seit 2008 können sich Teilnehmende aus aller Welt um den Titel "Mr. Gay Germany" bewerben, doch bisher fand der Wettbewerb immer ohne TV- oder Streaming-Publikum statt. Joyn ist die erste Streaming-Plattform, die Zuschauer*innen hinter die Kulissen blicken lässt und ihnen ermöglicht, die Suche nach dem offiziellen Botschafter der deutschen LGBTI-Community mitzuverfolgen – in der neuen Reality-Doku "G-A-Y: Mr. Gay Germany" ab 16. Dezember 2022 immer freitags auf Joyn.



Das neue Joyn Original begleitet zwölf ausgewählte Bewerber bis zum großen Finale der Wahl zum Mr. Gay Germany 2023. Wer hat das Zeug dazu, sich den Titel zu holen und die Gay-Community für ein Jahr zu repräsentieren?

Die zwölf Finalisten leben drei Wochen in einer Villa

Jährlich bewerben sich hunderte Anwärter bei Mr. Gay Germany. Eine Jury bestimmt die zwölf finalen Bewerber. Für drei Wochen lebt die Gruppe in einer Villa im spanischen Sitges zusammen. So lernen sie sich selbst, aber vor allem gegenseitig näher kennen und knüpfen enge Freundschaften.



Ein wichtiger Faktor bei der Wahl, denn am Ende müssen neben der Jury auch die Kandidaten ein demokratisches Votum abgeben. Alle Männer stellen sich verschiedenen traditionellen "Challenges": Wessen Kampagnen-Idee setzt sich mit ihren angestrebten sozialen oder politischen Veränderungen durch? Wer überzeugt mit seinen Inhalten und Kreativität bei den verschiedenen Challenges? Und wer schafft es am Ende, Dinge in Bewegung zu setzen?

Die Kosmetikmarke NYX Professional Make Up unterstützt als Kooperationspartner das Format. Die Kandidaten stellen sich in diesem Zuge einer Make-up- und Video-Challenge. Die Aufgabe: die Lebensgeschichte auf dem eigenen Körper erzählen. Wem gelingt es, seine innere Transformation nach außen zu transportieren und für sich und andere einzustehen?



"G-A-Y: Mr. Gay Germany" startet am 16. Dezember 2022 mit einer Doppelfolge auf Joyn. Jeden Freitag erscheint eine weitere der insgesamt zehn Episoden auf Joyn. Bei Joyn PLUS+ gibt es immer bereits die nächste Folge als Preview zu sehen. Produziert wird das Format von Fabiola exklusiv für Joyn. (cw/ots)