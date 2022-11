Luise F. Pusch bricht das lesbische Schweigen

Heute, 02:58h, noch kein Kommentar

Während schwule Schriftsteller erschütternde Berichte über Kämpfe in Kindheits- und Jugendjahren vorlegten, haben Lesben geschwiegen. Luise F. Pusch, Autorin und Mitbegründerin der feministischen Sprachwissenschaft in Deutschland, erlebte die ersten Nachkriegsjahre, das Wirtschaftswunder und die "Swinging Sixties" als Zeitalter der Ultra-Homophobie. Das muss endlich ans Licht, sagt die heute 78-Jährige, "damit nicht die gleichen Fehler immer wieder passieren".

Getriggert vom Corona-Lockdown



Das Buch "Gegen das Schweigen" ist Ende September 2022 im Berliner AvivA Verlag erschienen

In "Gegen das Schweigen. Meine etwas andere Kindheit und Jugend" (Amazon-Affiliate-Link ) (AvivA Verlag) legt sie so persönlich wie reflektiert Zeugnis ab von einer bislang vielverschwiegenen Realität. Als Trigger wirkte der Corona-Lockdown: Auch in den reaktionären 1950er und 1960er Jahren waren Kontakte mit Mitmenschen bedrohlich. Während Luise F. Puschs Kindheit in Ostwestfalen und ihres Studiums an der Uni Hamburg war Alleinsein die Rettung. Nun möchte sie ihre und andere Geschichten sichtbar machen.



Luise F. Pusch (Jahrgang 1944) schrieb zahlreiche Bücher zur feministischen Sprachkritik und ist Herausgeberin mehrerer frauenbiografischer Sammelbände. Sie wurde 2004 als "BücherFrau des Jahres" geehrt und 2016 mit dem Luise-Büchner-Preis für Publizistik ausgezeichnet. Ihr 1981 veröffentlichter autobiografischer Bericht "Sonja. Eine Melancholie für Fortgeschrittene" (Amazon-Affiliate-Link ) gehört zu den erfolgreichsten Büchern mit lesbischer Thematik nach 1945. "Sonja" beginnt dort, wo "Gegen das Schweigen" aufhört. (cw/pm)

Infos zum Buch



Luise F. Pusch: Gegen das Schweigen. Meine etwas andere Kindheit und Jugend. 227 Seiten. AvivA Verlag. Berlin 2022. Hardcover-Ausgabe mit Leseband: 22 € (ISBN: 978-3-949302-09-1)