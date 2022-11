"Prince Charming": Massage (fast) mit Happy Ending

Von Jojo Streb

Eifersucht trägt sich nicht allzu lang als Leitmotiv, das beweist die sechste Episode der aktuellen Staffel von "Prince Charming". Während einige Kandidaten in der letzten Woche noch eine Welle der Empörung in ihrer Forderung nach queerer Repräsentation als möglichst angepasst an die heterosexistische Mehrheitsgesellschaft auslösten (Leon äußerte sich dazu jüngst auf Instagram), verspricht die neue Folge vor allem eins: Langeweile.



Das buhlende Selbstmitleid der Männer, die sich einen besonderen Wert aus ihrer Bindung mit Fabian versprechen, ist als Handlungselement end-gül-tig aufgebraucht: Mir ist es mittlerweile egal, wenn etwa Basti und Tim nicht damit klarkommen, wenn der Prinz mit anderen Teilnehmern anbandelt. Tim mag das vielleicht "zum Kotzen" finden, Dennis S. findet hierfür klare Worte an ihn: "Du musst damit rechnen, dass es auch Momente gibt, wo jemand anderes an ihm ran ist und nicht du. Punkt, Ende, aus." Auch wenn er selbst in einige gespenstische Momente der Missgunst verfällt, finde ich Gefallen an diesen klaren Worten.

Gruppenkuss der Ausgeschlossenen

Leon findet "das Gefühl, wenn man nicht das bekommt, was man will von Typen, eigentlich auch ganz geil." Da denke man sich: "Oh, fick dich doch!" Während Joel, Alex und Dennis S. das Windsurfen im Viererdate lernen sollen, feiern die übrigen Fünf in der Villa eine Party, bei der sich Basti nach eigener Aussage so schwul fühlt wie noch nie und Spaß daran hat – das ist doch die Hauptsache. "Wenn Fabian nicht mit uns möchte, dann machen wir das untereinander aus, easy", grinst Dennis O. schelmisch und drückt damit den gruppeninternen Frust aus. Schnell ziehen sie sich gegenseitig in einen Gruppenkuss und tanzen ausgelassen zu Britney Spears, klingt nach einem guten Abend.



Nach dem anstrengenden Teil des Viererdates – dem Surfen, das nur für einige Sekunden eingeblendet wird – ziehen sich die Kandidaten mit Fabian für eine Abkühlung in ein Strandhäuschen zurück. Versteckt unter einem nervösen Kichern, entgegnet Alex im Einzelgespräch, bisher keine einzige (!) schlechte Seite am Prinzen entdeckt zu haben. Diese konzeptuelle Hierarchie, der sich alle Sendungsteilnehmer beugen, wirkt in solchen Momenten nur noch skurril.

Vom Surfen zum Flutschen

Der kometenhafte Aufstieg von Philippe, den niemand erwartet hat, wirkt vollends konstruiert: Während ihm zu Beginn der Folge noch für seine fehlende Handlungsbereitschaft ein pampiges "Geh doch nach Hause, wenn's dir nicht passt" von Tim entgegen geschleudert wurde, gehört der "bildhübsche" Mann, wie Fabian ihn mehrfach nennt, bald zu den Favoriten – und somit als potenzielle Eifersuchtsquelle.



Auch der Prinz wirft ihm zum wiederholten Male ein zu gering artikuliertes Interesse vor. Genau aus dieser Spannung und Philippes dauerhaftem, nur wenig charmanten Grinsen ergibt sich nach dem Surf-Date ein gut für die anderen sichtbarer Kuss. Beim anschließenden Einzeldate stehen gegenseitige Massagen auf der Tagesordnung – und bei der Verwendung des Massage-Öls werden sämtliche phallozentrischen lausbubenhaften Register gezogen, während sie sich über Formulierungen inklusive "flutschen" und "Druck haben" amüsieren sowie sich erst recht darüber kaputtlachen, weil Philippe tatsächlich eine Erektion bekommt.



Der Prinz als Oberlehrer



Die Happy Hour bringt einige unangenehme Dialoge hervor: Nico etwa schaufelt sich sein eigenes Grab, indem er Fabian indirekt nach weiteren Date-Gelegenheiten fragt, was dieser auf unangenehme Art und Weise abblockt. "Du bist raus!", schreit mein schnell verurteilendes Gehirn im Imperativ – ich soll recht behalten.



Basti hingegen schafft es vor lauter Aufregung nicht, ein ordentliches Gespräch zu führen. Der Prinz quittiert das mit einem oberlehrerhaften und tadelnden "Nicht einknicken, präsent bleiben, Basti bleiben" und korrigiert dessen Körperhaltung. Und genau das ist der Punkt, an dem ich raus aus der Nummer wäre: Nein, Fabian Fuchs! Ich habe keine Lust auf deinen super-gesunden Lifestyle mit super-viel Sport und super-nährreichem Essen, super-unangenehmem Arbeitsverhältnis und super-starren Prinzipen. Hör auf mit deiner langweiligen und disziplinierten Geordnetheit deines Lebens! Aber gut, mich fragt hier niemand.



Nur ein authentisches Gespräch



Genau wie die Auseinandersetzung mit Basti endet auch das Wiedertreffen mit Tim sofort in einem Kuss. Der Entzug tue ihm gut, sagt Fabian eklig-selbstgefällig, er küsse wirklich gut. Dadurch, dass sich alles in diesen Dialogen auf Körperlichkeiten bezieht und ich keine ernstzunehmende Gesprächsdynamik entdecke, fällt mir a) eine Prognose über den weiteren Handlungsverlauf schwer und b) spüre ich keine wirklichen Qualitäten zwischen irgendeinem Individuum und Fabian. Im Zweifel: Ich stehe hinter Dennis O., ich finde ihn großartig, wie wir in der letzten Episodenkritik herausgefunden haben.



Das einzig wirklich authentische Gespräch führt Joel, der sich eingesteht, dass die Reise für ihn hier zu Ende gehe. Fabian ist sichtlich enttäuscht, gesteht ihm aber auch, lediglich freundschaftliche Gefühle zu empfinden. Weitere Überraschungen über Ausscheidungen bietet die heutige Gentlemen's Night nicht. Die Überraschung für die Kandidaten – und die Zuschauer*innen, die damit in die nächste Folge entlassen werden – ist: "Flaschendate mit Übernachtungsdate im Angebot!" Somit wird Fabian die erste Nacht in der Villa verbringen und bestimmt für reichlich mehr Eifersucht unter den Teilnehmenden sorgen.