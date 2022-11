Mann-O-Meter sucht Assistenz der Geschäftsführung

Heute, 09:01h, noch kein Kommentar

Mann-O-Meter, Berlins schwuler Checkpoint, sucht ab Januar 2023 einen Mitarbeiter zur Unterstützung der Geschäftsführung für Aufgaben in der Buchhaltung und Verwaltung.



Du solltest eine kaufmännische Ausbildung haben verbunden mit fundierten Buchhaltungskenntnissen und Dich im Zuwendungsrecht auskennen. Ferner solltest Du über sehr gute EDV-Kenntnisse verfügen und mehr als nur den Umgang mit MS Office beherrschen. Selbständiges Arbeiten, gutes Organisationsvermögen und die Fähigkeit zum Multitasking sollten ebenfalls zu Deinen Eigenschaften zählen.



Wir bieten eine unbefristete Stelle in Teilzeit mit 19,7 Stunden pro Woche. Dich erwartet ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet, ein gutes und engagiertes Team und eine Vergütung in Anlehnung an den TV-L E8.



Bewerbungen bitte per mail an .