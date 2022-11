Der WorldPride 2025 findet in Washington, D.C. statt

Heute, 11:32h,

Der WorldPride 2025 wird in Washington, D.C. stattfinden. Das entschied InterPride, die globale Organisation der Pride-Organisator*innen, Ende Oktober bei ihrer Jahreshauptversammlung im mexikanischen Guadalajara.



Eigentlich wurde der WorldPride 2025 bereits Ende 2021 an Kaohsiung in Taiwan vergeben (queer.de berichtete). Nach einem Namensstreit sagten die lokalen Veranstalter*innen die Veranstaltung im August jedoch an. Während diese auf den Titel "WorldPride Taiwan 2025'' bestanden, forderte InterPride mit Rücksicht auf China die Bezeichnung "WorldPride Kaohsiung 2025" (queer.de berichtete).

19 Prozent forderten Ausfall des WorldPride 2025

74 Prozent der InterPride-Mitglieder stimmten nun dafür, den WorldPride 2025 an die Capitol Pride Alliance aus Washington zu vergeben, die 2021 auf dem zweiten Platz gelandet war. 19 Prozent sprachen sich dafür aus, den weltweiten CSD im Jahr 2025 ausfallen zu lassen. 7 Prozent enthielten sich der Stimme.



| Direktlink | Bewerbungsvideo von Washington, D.C.

Für den WorldPride 2026 hatten sich zwei Städte beworben: Mit 59 Prozent konnte sich die niederländische Hauptstadt Amsterdam vor Orlando im US-Bundesstaat Florida (37 Prozent) durchsetzen. Vier Prozent der Mitglieder enthielten sich der Stimme.



| Direktlink | Bewerbungsvideo von Amsterdam

Der WorldPride soll auf internationaler Ebene die Forderungen der queeren Community in verschiedenen Regionen besonders fördern. Das erste derartige Event fand 2000 in Rom statt – und erzürnte damals den Vatikan. Danach gab es Veranstaltungen in Jerusalem (2006), London (2012), Toronto (2014), Madrid (2017), New York City (2019) und zuletzt Kopenhagen-Malmö (2021). Der nächste WorldPride findet Anfang 2023 in Sydney statt. (cw)