Aaron Carter gestorben

Heute, 03:27h,

Der US-Popsänger Aaron Carter ist tot. Seine Leiche sei in seinem Haus in Lancaster (US-Bundesstaat Kalifornien) aufgefunden worden, teilte seine Künstleragentur gegenüber "The Hollywood Reporter" mit. Die Polizeibehörde von Los Angeles erklärte gegenüber dem Klatschportal TMZ, dass der Künstler tot in seiner Badewanne aufgefunden worden sei. Man untersuche nun den "verdächtigen Todesfall".



In sozialen Medien zeigten sich viele entsetzt über seinen Tod. Auf der offiziellen Twitter-Seite der Band New Kids on the Block hieß es etwa: "Wir sind schockiert und traurig über den plötzlichen Tod von Aaron Carter. Wir schicken Gebete an die Carter-Familie. Ruhe in Frieden, Aaron."



We are shocked and saddened about the sudden passing of Aaron Carter. Sending prayers to the Carter family. Rest in peace, Aaron pic.twitter.com/rDUcE4i8Iy New Kids on the Block (@NKOTB) November 5, 2022 Twitter / NKOTB

|

Aaron Carter war der jüngere Bruder von Nick Carter, der mit den Backstreet Boys wohl einer der angesagtesten Stars der Neunzigerjahre war. Ende der Neunziger trat Aaron in die Fußstapfen seines Bruders und wurde mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" ein international beliebter Kinderstar. Zwischen 1997 und 2000 gelang ihm fünf mal der Einstieg in die deutschen Charts.

In der Folgezeit versuchte er immer wieder an die Erfolge seiner Kindheit anzuknüpfen, was ihm allerdings nicht gelang. In den letzten Jahren hatte Carter immer wieder über psychische Probleme und seine Drogenvergangenheit gesprochen. Seine Schwester Leslie war bereits 2012 an einer Überdosis gestorben.

Coming-out 2017

2017 outete sich Carter als bisexuell (queer.de berichtete). Kurz danach wurde bekannt, dass er sich von seiner Freundin getrennt habe – er beschuldigte sie, seine Bisexualität nicht verstanden und sich daher von ihm getrennt zu haben, was sie aber dementierte (queer.de berichtete). Später relativierte Carter die Aussage über seine Bisexualität und erklärte: "Ich sehe mich eher mit einer Frau und Kindern. Ich will eine Familie", so Carter 2018 gegenüber "Hollywood Life". Weiter erklärte er, er halte nach wie vor Männer und Frauen für attraktiv.



Eigentlich schien sein Familientraum im November 2021 in Erfüllung zu gehen: Carter meldete auf Instagram die Geburt seines Sohnes Prince. Nur eine Woche später trennte er sich aber von dessen Mutter, seiner Verlobten Melanie Martin. Im September diesen Jahres erklärte Carter, er habe sich in ein Drogenrehabilitationszentrum einweisen lassen, nachdem er das Fürsorgerecht für seinen Sohn verloren habe.



Carter war auch bekannt dafür, sich öffentlich mit seiner Familie oder anderen Personen in sozialen Medien zu streiten. Vor drei Jahren behauptete "Backstreet Boy" Nick Carter, sein jüngerer Bruder habe Drohungen gegen die Familie ausgesprochen. Nick beantragte schließlich ein Kontaktverbot gegen Aaron.



Viele machten sich auch über Aaron Carters Gesichtstattoo lustig. 2016 sorgte seine Unterstützung für den damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump ebenfalls für viel Kritik. Kurz vor der Wahl erklärte er aber, er habe seine Meinung über den Republikaner geändert und werde nicht für ihn stimmen. (cw)