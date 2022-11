Lola Weippert konfrontiert homophoben Taxifahrer

Seit einigen Jahren ist Lola Weippert (26) aus der deutschen TV-Landschaft kaum mehr wegzudenken. Aktuell moderiert sie etwa die dritte Staffel von "Temptation Island VIP" und löchert die Promis dort regelmäßig mit heiklen Fragen. Nun sorgt sie aber mit einem ganz anderen Thema für Schlagzeilen.



Auf Instagram teilte sie am Freitag ein Video, in dem sie sich mit einem Taxifahrer über Homosexualität unterhält. Der Taxifahrer trifft dabei gleich mehrere homofeindliche Aussagen, wie zum Beispiel dass sein Sohn "gehen soll", wenn er schwul wäre, und er gleichgeschlechtliche Liebe aufgrund seines Glaubens als Sünde ansehe.



"Die Taxifahrt werde ich nie wieder vergessen", schreibt die Moderatorin auf Instagram. "Bin immer noch fassungslos und traurig."

"Die Liebe darf genauso bunt sein wie ein Regenbogen"

Der Taxifahrer versucht zwar, seine eigenen Aussagen ein wenig herunterzuspielen, indem er sagt, "es soll nicht hart klingen", doch Weippert macht ihm klar: "Es ist total hart!" Und auch als der Taxifahrer nicht locker lässt und erklärt, dass er Schwule am liebsten dazu zwingen würde, nicht mehr schwul zu sein, ergreift Weippert erneut Partei für die LGBTI-Community.



"Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns alle lieben dürfen", entgegnet die Moderatorin. "Die Liebe darf genauso bunt sein wie ein Regenbogen." Dabei betont sie immer wieder, wie wichtig sie es finde, dass wir in der Liebe nicht eingeschränkt werden, und sie bei gleichgeschlechtlichen Paaren – bis auf die Geschlechtsteile – keinerlei Unterschiede sehe.

Viel Zuspruch, aber auch Kritik

In den mittlerweile rund 430 Kommentaren erhält Weippert viel positiven Zuspruch für ihre konfrontative Art, darunter auch von prominenten Gesichtern. DSDS-Gewinner Prince Damien (31) schreibt etwa: "Ich finde es super, wie du mit dem Mann umgehst, obwohl er keine zeitgerechte, menschenfreundliche Meinung vertritt." Nicolas Puschmann (31), bekannt aus "Prince Charming", kommentiert unterdessen, wie sehr ihn die Aussagen des Taxifahrers triggern.



Allerdings gibt es vereinzelt auch negative Stimmen, vor allem, weil Weippert nicht dazu berechtigt gewesen sei, das Gespräch aufzunehmen und zu veröffentlichen. Doch ihre wichtige Message kam an – und erreichte inzwischen rund 368.000 Aufrufe.



Immer wieder werden Vorfälle mit queerfeindlichen Taxifahrer*innen publik. Im vergangenen Jahr wurden etwa in Wien zwei schwule Männer von einem Fahrer mit einem Schlagring und einer Eisenstange attackiert (queer.de berichtete).